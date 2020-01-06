Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. МиГ-25 в блоге на Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителяв блоге на Yahoo News Japan , отметив, что он "самый быстрый в мире".

В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор остается "номером один" среди скоростных военных истребителей. В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 километра на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров. При этом такие показатели по-прежнему никто не побил.

Отмечается, что МиГ-25 разрабатывался в Советском Союзе для противодействия выпущенным в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого "класса 3М". К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.

Автор подчеркивает, что создателям истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Были изобретены специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов.

Кроме того, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности. На максимальной тяге самолет достиг высоты 35 тысяч метров за четыре минуты 11 секунд. Также на нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью действия до 80 километров.