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2020-01-06T12:23+0300
https://ria.ru/20200106/1563139196.html
Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"
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РИА Новости

Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"

05:30 06.01.2020 (обновлено: 12:23 06.01.2020)
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© РИА Новости / Денис Гуков / Перейти в фотобанк412-я авиационная база несет боевое дежурство в Читинской области
412-я авиационная база несет боевое дежурство в Читинской области
© РИА Новости / Денис Гуков
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он "самый быстрый в мире".
В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор остается "номером один" среди скоростных военных истребителей. В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 километра на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров. При этом такие показатели по-прежнему никто не побил.
Отмечается, что МиГ-25 разрабатывался в Советском Союзе для противодействия выпущенным в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого "класса 3М". К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.
Автор подчеркивает, что создателям истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Были изобретены специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов.
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Кроме того, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности. На максимальной тяге самолет достиг высоты 35 тысяч метров за четыре минуты 11 секунд. Также на нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью действия до 80 километров.
В конце статьи эксперт приходит к выводу, что МиГ-25 уже в течение 50 лет гордо занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве "короля скорости".
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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4 января, 06:23
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МиГ-25ЯпонияРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
США, YF-12 Lockheed. Как только этот истребитель появился в мире, он тут же поставил рекорд по скорости, набрав 3 200 км/ч, а затем и в высоте, поднявшись на 24 километра в воздухе. Среди перехватчиков этот самолет является самым лучшим. И это было ещё в 1963 году. так же у них есть X-15 Этот истребитель произвели в Америке еще в 1959-ом году, и он получился весьма удачным проектом. Сегодня он так и остается самым быстрым самолетом, 8 200 км/ч, Они способны подниматься в воздух на высоту в 107 километров. Далее - SR-71 Blackbird – 3 500 км/ч.
6 января, 09:13
Daniel Millet
0410235
YF-12 Lockheed - построено 3 шт, X-15 - ракетоплан без оружия , 3 шт, SR71 - разведчик без оружия.
6 января, 09:33
Валерий Камаев
3410001
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