Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он "самый быстрый в мире".
В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор остается "номером один" среди скоростных военных истребителей. В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 километра на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров. При этом такие показатели по-прежнему никто не побил.
Отмечается, что МиГ-25 разрабатывался в Советском Союзе для противодействия выпущенным в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого "класса 3М". К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.
Автор подчеркивает, что создателям истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Были изобретены специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов.
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Кроме того, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности. На максимальной тяге самолет достиг высоты 35 тысяч метров за четыре минуты 11 секунд. Также на нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью действия до 80 километров.
В конце статьи эксперт приходит к выводу, что МиГ-25 уже в течение 50 лет гордо занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве "короля скорости".
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