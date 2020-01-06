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Культура
2020-01-06T05:23+0300
https://ria.ru/20200106/1563139173.html
Анимационная картина "Потерянное звено" завоевала "Золотой глобус"
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РИА Новости

Анимационная картина "Потерянное звено" завоевала "Золотой глобус"

05:23 06.01.2020
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© Laika Entertainment (2019)Кадр из мультфильма "Потерянное звено"
Кадр из мультфильма Потерянное звено
© Laika Entertainment (2019)
Кадр из мультфильма "Потерянное звено"
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена "Золотого глобуса", трансляция церемонии вручения транслируется на телеканале NBC.
В этой категории конкуренцию победителю составили высокобюджетные и показавшие рекордные кассовые сборы картины "Холодное сердце 2", "Король Лев", "История игрушек 4" и "Как приручить дракона 3".
Режиссер картины Крис Батли, получая награду, признался, что "искренне ошеломлен".
Ежегодная 77-я церемония вручения премии Ассоциации иностранных журналистов Голливуда проходит в Лос-Анджелесе.
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КультураАссоциация иностранной прессы ГолливудаЗолотой глобусЛос-Анджелес
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