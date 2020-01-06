Анимационная картина "Потерянное звено" завоевала "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена "Золотого глобуса", трансляция церемонии вручения транслируется на телеканале NBC.
В этой категории конкуренцию победителю составили высокобюджетные и показавшие рекордные кассовые сборы картины "Холодное сердце 2", "Король Лев", "История игрушек 4" и "Как приручить дракона 3".
Режиссер картины Крис Батли, получая награду, признался, что "искренне ошеломлен".
Ежегодная 77-я церемония вручения премии Ассоциации иностранных журналистов Голливуда проходит в Лос-Анджелесе.