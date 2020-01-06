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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T05:19+0300
https://ria.ru/20200106/1563139141.html
Группа Лимы не признала выборы нового спикера парламента Венесуэлы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155285/38/1552853865_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_3b31f6db5245dd7b324e776df6a1e808.jpg
РИА Новости

Группа Лимы не признала выборы нового спикера парламента Венесуэлы

05:19 06.01.2020
974
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Страны Группы Лимы - 14 государств Латинской Америки - опубликовали совместное заявление о непризнании результатов выборов нового руководства Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Выборы спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы прошли в связи с истечением срока полномочий Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства. Новое руководство парламента избрано на следующие два года. Гуаидо на один год был избран спикером 5 января 2019 года. Теперь спикером парламента Венесуэлы стал провластный депутат Луис Парра.
"Национальная ассамблея имеет конституционное право избрать своего спикера и руководство без запугиваний и вмешательства, поэтому мы не признаём результаты выборов, нарушающих это право и проведенных без полного участия депутатов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Перу.
В документе осуждается применение силы со стороны официальных властей, которое "не позволило депутатам Национальной ассамблеи получить беспрепятственный доступ к заседанию, созванному 5 января для демократического избрания его руководства".
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо
03:16
Евросоюз пока считает Гуаидо спикером венесуэльского парламента
Ранее президент страны Николас Мадуро подтвердил избрание нового спикера парламента, которое прошло в ходе сессии в здании парламента, и отверг все претензии к процессу голосования. Он сказал, что кворум на заседании был документально подтвержден, а военное оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций.
Перед началом голосования Гуаидо заявлял в Twitter, что сотрудники силовых структур блокировали доступ ряда депутатов в парламент. На видео, которые публикуют очевидцы, Гуаидо пытается перелезть через забор здания национальной ассамблеи, однако его и его сторонников оттесняют солдаты национальной гвардии.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Хуан Гуаидо
00:10
Биография Хуана Гуаидо
7810212
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоГруппа ЛимыНациональная Ассамблея ВенесуэлыМИД ПеруВенесуэлаВ мире
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