Группа Лимы не признала выборы нового спикера парламента Венесуэлы

Выборы спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы прошли в связи с истечением срока полномочий Хуана Гуаидо , незаконно объявившего себя временным главой государства. Новое руководство парламента избрано на следующие два года. Гуаидо на один год был избран спикером 5 января 2019 года. Теперь спикером парламента Венесуэлы стал провластный депутат Луис Парра.

"Национальная ассамблея имеет конституционное право избрать своего спикера и руководство без запугиваний и вмешательства, поэтому мы не признаём результаты выборов, нарушающих это право и проведенных без полного участия депутатов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Перу.

В документе осуждается применение силы со стороны официальных властей, которое "не позволило депутатам Национальной ассамблеи получить беспрепятственный доступ к заседанию, созванному 5 января для демократического избрания его руководства".

Ранее президент страны Николас Мадуро подтвердил избрание нового спикера парламента, которое прошло в ходе сессии в здании парламента, и отверг все претензии к процессу голосования. Он сказал, что кворум на заседании был документально подтвержден, а военное оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций.

Перед началом голосования Гуаидо заявлял в Twitter, что сотрудники силовых структур блокировали доступ ряда депутатов в парламент. На видео, которые публикуют очевидцы, Гуаидо пытается перелезть через забор здания национальной ассамблеи, однако его и его сторонников оттесняют солдаты национальной гвардии.