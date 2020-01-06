Во Владивостоке спасатели подняли десятки провалившихся под лед машин

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Спасатели вытащили большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед в акватории острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.
Накануне частично под лед в бухте Воевода провалились около 30 машин, часть из них — по крышу. Некоторые владельцы-рыбаки смогли выехать сами, другим помогали спасатели: тросами вытягивали машины. Никто не пострадал.
По данным МЧС, рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории и лед не выдержал. Глубина в этом месте — не более двух метров.
"Когда спасатели уезжали, оставались еще четыре автомобиля. Их владельцы отказались от помощи и вызвали эвакуаторы", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости один из рыбаков, в понедельник утром на льду бухты Воевода машин нет. Арендаторы береговой полосы не пускают автомобили близко к берегу, и рыбаки паркуют машины на дороге. При этом желающих порыбачить на льду в этой бухте меньше не стало — клев здесь отличный, добавил собеседник.
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