Во Владивостоке спасатели подняли десятки провалившихся под лед машин

На месте происшествия в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, где около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед. Архивное фото

На месте происшествия в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, где около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед

Накануне частично под лед в бухте Воевода провалились около 30 машин, часть из них — по крышу. Некоторые владельцы-рыбаки смогли выехать сами, другим помогали спасатели: тросами вытягивали машины. Никто не пострадал.

По данным МЧС, рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории и лед не выдержал. Глубина в этом месте — не более двух метров.

"Когда спасатели уезжали, оставались еще четыре автомобиля. Их владельцы отказались от помощи и вызвали эвакуаторы", — сказал собеседник агентства.