В Москве перекроют ряд улиц в связи с рождественскими службами

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 6 и 7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.
Отмечается, что 6 января с 18.00 до 20.00 Соймоновский проезд и улицу Волхонку от Бульварного кольца до улицы Ленивка перекроют, но с сохранением движения городского транспорта. Однако с 20.00 до 04.00 7 января эти участки закроют полностью для всех видов транспорта.
Кроме того, отмечается, что с 06.00 6 января до 21.00 7 января будет полностью перекрыт Елоховский проезд.