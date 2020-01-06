В Москве перекроют ряд улиц в связи с рождественскими службами

Отмечается, что 6 января с 18.00 до 20.00 Соймоновский проезд и улицу Волхонку от Бульварного кольца до улицы Ленивка перекроют, но с сохранением движения городского транспорта. Однако с 20.00 до 04.00 7 января эти участки закроют полностью для всех видов транспорта.