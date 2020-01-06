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В Москве перекроют ряд улиц в связи с рождественскими службами
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РИА Новости

В Москве перекроют ряд улиц в связи с рождественскими службами

04:43 06.01.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на улице Волхонка в Москве
Автомобили на улице Волхонка в Москве
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Автомобили на улице Волхонка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 6 и 7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.
Отмечается, что 6 января с 18.00 до 20.00 Соймоновский проезд и улицу Волхонку от Бульварного кольца до улицы Ленивка перекроют, но с сохранением движения городского транспорта. Однако с 20.00 до 04.00 7 января эти участки закроют полностью для всех видов транспорта.
Кроме того, отмечается, что с 06.00 6 января до 21.00 7 января будет полностью перекрыт Елоховский проезд.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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