В США прокомментировали сообщения СМИ о приказе Трампа убить Сулеймани

В субботу газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и в администрации лидера страны сообщила, что чиновники из военного ведомства США предлагали Трампу ликвидировать Сулеймани, но рассматривали это как "самую крайнюю меру", при этом они сомневались, что американский лидер решится на этот шаг. Но президент принял решение, несмотря на ведущиеся в администрации споры относительно новых разведданных.

"Детали обсуждений, изложенные в статье New York Times, неточны и неполны. Эти "источники" явно не были частью каких-либо из описанных совещаний, и поэтому их цитирование полностью вводит в заблуждение", - написала пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара в Twitter

Ранее в воскресенье статью уже опровергал госсекретарь Майк Помпео, который приводил слова председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что отказ от ликвидации Сулеймани был бы "преступной халатностью".

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.