Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T04:31+0300
https://ria.ru/20200106/1563138998.html
В США прокомментировали сообщения СМИ о приказе Трампа убить Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/100239/43/1002394303_0:322:2000:1447_1036x0_80_0_0_7a4ec1d7087e08f135e6f2b6dced5d2c.jpg
РИА Новости

В США прокомментировали сообщения СМИ о приказе Трампа убить Сулеймани

04:31 06.01.2020
8028
© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
Пентагон
© Fotolia / Sandra Manske
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. В министерстве обороны США назвали "неполными и неточными" сообщения в СМИ о том, что президент Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, не имея достаточных разведданных.
В субботу газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и в администрации лидера страны сообщила, что чиновники из военного ведомства США предлагали Трампу ликвидировать Сулеймани, но рассматривали это как "самую крайнюю меру", при этом они сомневались, что американский лидер решится на этот шаг. Но президент принял решение, несмотря на ведущиеся в администрации споры относительно новых разведданных.
Президент США Дональд Трамп
04:22
Трамп не исключил, что раскроет разведданнные по убийству Сулеймани
"Детали обсуждений, изложенные в статье New York Times, неточны и неполны. Эти "источники" явно не были частью каких-либо из описанных совещаний, и поэтому их цитирование полностью вводит в заблуждение", - написала пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара в Twitter.
Ранее в воскресенье статью уже опровергал госсекретарь Майк Помпео, который приводил слова председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что отказ от ликвидации Сулеймани был бы "преступной халатностью".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Президент США Дональд Трамп
03:52
Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам
2342530
Обсудить 6
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Президент США Дональд Трамп
Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ираку "серьезными санкциями"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил, что раскроет разведданнные по убийству Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
12:34В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
Лента новостейМолния