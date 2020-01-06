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Трамп не исключил, что раскроет разведданнные по убийству Сулеймани
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РИА Новости

Трамп не исключил, что раскроет разведданнные по убийству Сулеймани

04:22 06.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье не исключил, что данные разведки, связанные с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, могут быть обнародованы.
"Мы можем это обсудить", - ответил Трамп на вопрос журналистов о возможности публикации таких данных.
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Ранее демократы в конгрессе обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции. Трамп в ответ заявил, что не обязан был просить разрешения.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США. Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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