В Приморье австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Австрийский режиссер Франц Хафнер вместе с российскими операторами снимают в Австрийский режиссер Франц Хафнер вместе с российскими операторами снимают в нацпарке "Земля леопарда" Приморье документальный фильм о популяции амурского тигра в России, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.

Ранее Хафнер уже работал в Приморье и других регионах Дальнего Востока . Один из его последних фильмов об Охотском море посмотрели более 500 миллионов человек. Работы Хафнера отмечены множеством престижных международных наград.

"Будущий документальный фильм – совместный проект австрийского телеканала ORF, кинокомпании Interspot Film и "Первого канала". Он посвящен особенностям жизни амурского тигра в России. При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях – диких животных и человеке. Ведь именно от действий последнего во многом зависит судьба полосатого зверя", — сказал собеседник.

По его словам, режиссер планирует рассмотреть историю конфликтов тигра с людьми и перспективы их мирного сосуществования. Хафнер и продюсер проекта Александер Бундтцен организовали работу сразу в нескольких заповедниках и нацпарках Дальнего Востока. Часть медиаматериалов уже получена на территории "Земли леопарда" — охраняемой территории, на которой фиксируется максимальная плотность полосатого хищника. По последним данным, здесь было отмечено свыше 30 тигров.

"Нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение. Снять этого зверя в дикой природе очень сложно. Я встречал его в лесу около 15 раз, и точно скажу, что тигр всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим для съемок фильма мы активно используем фотоловушки. Хороший материал уже получен на "Земле леопарда", однако впереди у нас еще год съемок", — отметил Хафнер, чьи слова привел собеседник.

Также режиссер исследует взаимоотношения тигра с другими хищниками, в том числе с дальневосточным леопардом. В начале 2020 года одной из точек съемок проекта станет специальное укрытие, из которого можно будет запечатлеть кошек.

Съемки 52-минутного фильма будут идти в Приморском и Хабаровском краях в течение всего 2020 года. Первый показ ленты предварительно намечен на 2021 год. Съемки ведутся при поддержке гранта Русского географического общества.