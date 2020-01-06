Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-06T05:52+0300
https://ria.ru/20200106/1563138888.html
В Приморье австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре
https://cdn22.img.ria.ru/images/151350/25/1513502520_0:165:3054:1883_1036x0_80_0_0_c5f0ada7e137a2db0d823d7f2c701481.jpg
РИА Новости

В Приморье австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре

04:10 06.01.2020 (обновлено: 05:52 06.01.2020)
737
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Австрийский режиссер Франц Хафнер вместе с российскими операторами снимают в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье документальный фильм о популяции амурского тигра в России, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.
Ранее Хафнер уже работал в Приморье и других регионах Дальнего Востока. Один из его последних фильмов об Охотском море посмотрели более 500 миллионов человек. Работы Хафнера отмечены множеством престижных международных наград.

"Будущий документальный фильм – совместный проект австрийского телеканала ORF, кинокомпании Interspot Film и "Первого канала". Он посвящен особенностям жизни амурского тигра в России. При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях – диких животных и человеке. Ведь именно от действий последнего во многом зависит судьба полосатого зверя", — сказал собеседник.

По его словам, режиссер планирует рассмотреть историю конфликтов тигра с людьми и перспективы их мирного сосуществования. Хафнер и продюсер проекта Александер Бундтцен организовали работу сразу в нескольких заповедниках и нацпарках Дальнего Востока. Часть медиаматериалов уже получена на территории "Земли леопарда" — охраняемой территории, на которой фиксируется максимальная плотность полосатого хищника. По последним данным, здесь было отмечено свыше 30 тигров.
"Нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение. Снять этого зверя в дикой природе очень сложно. Я встречал его в лесу около 15 раз, и точно скажу, что тигр всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим для съемок фильма мы активно используем фотоловушки. Хороший материал уже получен на "Земле леопарда", однако впереди у нас еще год съемок", — отметил Хафнер, чьи слова привел собеседник.
Тигрята в зоопарке Дуйсбурга, Германия
5 декабря 2019, 04:37
Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда
Также режиссер исследует взаимоотношения тигра с другими хищниками, в том числе с дальневосточным леопардом. В начале 2020 года одной из точек съемок проекта станет специальное укрытие, из которого можно будет запечатлеть кошек.
Съемки 52-минутного фильма будут идти в Приморском и Хабаровском краях в течение всего 2020 года. Первый показ ленты предварительно намечен на 2021 год. Съемки ведутся при поддержке гранта Русского географического общества.
"Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Амурский тигр
20 декабря 2019, 11:37
Животные, которых нужно спасать. Амурский тигрФедеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"
1400000
Обсудить 1
КультураДальний ВостокНациональный парк "Земля леопарда"Приморский край
Рекомендуем
Сейсмограф
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
Сейсмограф. Архивное фото
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Автомобили на улице Волхонка в Москве
В Москве перекроют ряд улиц в связи с рождественскими службами
Снегопад в Москве
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ираку "серьезными санкциями"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития
Турист на побережье Тихого океана
Север Сахалина и Курилы к Рождеству охватит циклон
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
412-я авиационная база несет боевое дежурство в Читинской области
Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"
Кадр из мультфильма Потерянное звено
Анимационная картина "Потерянное звено" завоевала "Золотой глобус"
Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление
Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
Милош Бикович удивил пользователей в сети необычным видом
Городская набережная в Хабаровске
Власти Хабаровского края не видят необходимости в мосте в Китай
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
В Индонезии число жертв наводнения возросло до 53 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
12:34В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
Лента новостейМолния