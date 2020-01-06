Трамп пригрозил Ираку "серьезными санкциями"

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень серьезные санкции", — сказал Трамп журналистам.

Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, "каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью".

Он добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.

"Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее", — добавил Трамп.

Кроме того, президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает", — сказал Трамп.

"Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими", — добавил он.

Убийство Сулеймани

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций. Иран пригрозил отомстить.

В субботу он написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта, включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектом запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону".