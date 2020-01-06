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2020-01-06T08:42+0300
https://ria.ru/20200106/1563138824.html
Трамп пригрозил Ираку "серьезными санкциями"
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РИА Новости

Трамп пригрозил Ираку "серьезными санкциями"

03:43 06.01.2020 (обновлено: 08:42 06.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия.

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень серьезные санкции", — сказал Трамп журналистам.

Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, "каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью".
Он добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
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"Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее", — добавил Трамп.
Кроме того, президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает", — сказал Трамп.

"Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими", — добавил он.
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Убийство Сулеймани

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций. Иран пригрозил отомстить.
В субботу он написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта, включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектом запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону".
Багдад расценил удары американцев как нарушение условий размещения военных США в Ираке. Иракский парламент потребовал от правительства добиться вывода американских войск.
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Обсудить 57
Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Страшно, когда элита такой могущественной страны - сумасшедшие...США реально стали обезьяной с гранатой. Малыш Ким и аятоллы по сравнению с ними кажутся мудрыми философами.
6 января, 03:59
Max Giz
18360025
А что так? А как же удар по 52 объектам? А как же морекопатели у нас на сайтах "искренне переживающих"? То то и оно. Как говорил вежливый лось - "Добрый вечер" США. Видимо, кто то поразумнее в госдепе, принес книжку (историю персов) и настоял на прочтении.
6 января, 03:53
llevone2017
7871005
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