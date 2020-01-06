Глава МИД Франции и премьер Ирака провели телефонные переговоры

"Он (Ле Дриан) подчеркнул важность продолжения борьбы с ИГ* в Ираке и Сирии в рамках международной коалиции против ИГ*, с полным уважением к иракскому суверенитету. Он договорился с иракским премьер-министром продолжить диалог на эту тему", - сообщил французский МИД.