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Глава МИД Франции и премьер Ирака провели телефонные переговоры
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РИА Новости

Глава МИД Франции и премьер Ирака провели телефонные переговоры

03:38 06.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абделем Махди подчеркнул важность продолжения борьбы с террористической группировкой ИГ* в рамках коалиции.

"Он (Ле Дриан) подчеркнул важность продолжения борьбы с ИГ* в Ираке и Сирии в рамках международной коалиции против ИГ*, с полным уважением к иракскому суверенитету. Он договорился с иракским премьер-министром продолжить диалог на эту тему", - сообщил французский МИД.

В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв сотрудничества с международной коалицией по борьбе с ИГ* и требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Адиль Абдул МахдиИсламское государствоЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ФранцияИракВ мире
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