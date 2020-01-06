Глава МИД Франции и премьер Ирака провели телефонные переговоры

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абделем Махди подчеркнул важность продолжения борьбы с террористической группировкой ИГ* в рамках коалиции.
"Он (Ле Дриан) подчеркнул важность продолжения борьбы с ИГ* в Ираке и Сирии в рамках международной коалиции против ИГ*, с полным уважением к иракскому суверенитету. Он договорился с иракским премьер-министром продолжить диалог на эту тему", - сообщил французский МИД.
В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв сотрудничества с международной коалицией по борьбе с ИГ* и требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.