Евросоюз пока считает Гуаидо спикером венесуэльского парламента

В воскресенье на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны, в частности кворум был документально подтвержден. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий годовой срок.