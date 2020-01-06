Евросоюз пока считает Гуаидо спикером венесуэльского парламента

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Евросоюз по-прежнему считает Хуана Гуаидо председателем венесуэльской национальной ассамблеи, говорится в заявлении представителя пресс-службы Еврокомиссии по внешней политике Петера Стано.
В воскресенье на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны, в частности кворум был документально подтвержден. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий годовой срок.