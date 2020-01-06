Варфоломей не считает, что он действует против единства православия

АФИНЫ, 6 янв — РИА Новости. Константинопольский патриарх Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что он всегда был за единство православия, и патриарх Иерусалимский Феофил свои инициативы обсудить единство православия должен направлять патриарху Московскому и всея Руси Кириллу , а не всем православным церквям. По его словам, единство православия "на деле" поддержали папа и патриарх Александрийский Феодор и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним , сообщается на сайте Константинопольского патриархата.

Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.

Варфоломей выступил с речью в патриаршем храме в районе Фанар в Стамбуле после божественной литургии совместно с делегацией новой "православной церкви Украины" во главе с так называемым митрополитом Львовским Макарием (Малетичем) по случаю годовщины подписания томоса об автокефалии украинской церкви. Макарий был предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), вместе с неканонической УПЦ КП вошедшей в новую неканоническую ПЦУ, созданную при поддержке Варфоломея. Хиротония Макария (Малетича) была неканонической и не имела апостольского преемства.

Варфоломей вновь утверждал, что "по святым канонам" имеет право решать вопросы единства и стабильности православия, и заявил, что, как матерь-церковь, Константинополь дал автокефалию для лечения раскола.

Варфоломей вновь поздравил папу и патриарха Александрийской и всей Африки Феодора и архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима за их согласие с решением "святой великой церкви Христа" и внесение в диптихи "митрополита Киевского и всей Украины" Епифания.

"Их действие на деле поддерживает единство православия и раскрывает жизненную и непрестанную работу канонического сознания в церкви. Напротив, особенно печальное впечатление вызвало у нас, и не только у нас, канонически необоснованная и экклезиологически несвежая инициатива патриарха Иерусалимского Феофила встретиться в Аммане для "сохранения единства евхаристического общения", как он пишет по-английски в соответствующем приглашении", — заявил Варфоломей, слова которого приводятся на сайте.

Он сказал, что в течение многих лет Антиохийский патриархат не имеет евхаристического общения с Иерусалимским патриархатом из-за спорной юрисдикции в отношении Катара, а Русская Православная Церковь прервала поминовение трех предстоятелей, которые находятся в общении с "новой церковью" Украины.

"Поэтому, исходя из здравого смысла, приглашение "сохранить наше единство евхаристического общения" от патриарха Иерусалимского по сути относится к блаженнейшему патриарху Московскому, а не всему церковному телу православия", — заявил Варфоломей.

Макарий в ответном слове особо остановился на вопросе своего рукоположения, утверждая, что документы его рукоположения уже давно находятся в Константинопольском патриархате.

"Благословенный епископ Киевский Владимир принял нас в качестве архиереев, он никогда не говорил о перерукоположении (совершении таинства хиротонии во второй раз в случае, если оно было признано недействительным — ред.)", — приводит сайт слова Макария Малетича. Он также поблагодарил Варфоломея за томос.

Создание так называемой ПЦУ

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.