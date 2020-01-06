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Мадуро подтвердил факт избрания нового спикера парламента
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РИА Новости

Мадуро подтвердил факт избрания нового спикера парламента

01:53 06.01.2020 (обновлено: 06:11 06.01.2020)
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© AFP 2019 / Yuri CortezПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© AFP 2019 / Yuri Cortez
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что парламент страны, ранее подконтрольный оппозиции, выбрал нового спикера, а военное оцепление у здания в день выборов было выставлено по прямой просьбе экс-руководителя национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.
"В соответствии с конституцией 5 января избрали новое руководство национальной ассамблеи на 2020/2021 годы, председателем станет депутат от оппозиции (по отношению к парламентскому большинству) Луис Парра из партии Primero Justicia", - сообщил Мадуро в ходе выступления на открытии стадиона в Гуаире, трансляция велась в Twitter президента.
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По словам президента, военное оцепление вокруг парламента в день голосования было выставлено по прямой просьбе соратников Гуаидо, которые стремились избежать провокаций в день выборов, кворум при голосовании был документально подтверждён, а сам экс-спикер не явился, поскольку не набирал голосов, необходимых для переизбрания.
Сам Гуаидо заявил в Twitter, что сотрудники силовых структур блокировали доступ ряда депутатов в парламент. На видео, которые публикуют очевидцы, Гуаидо пытается перелезть через забор здания национальной ассамблеи, однако его и его сторонников оттесняют солдаты национальной гвардии.
Выборы спикера национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующие два года. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоНациональная Ассамблея ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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