Мадуро подтвердил факт избрания нового спикера парламента

"В соответствии с конституцией 5 января избрали новое руководство национальной ассамблеи на 2020/2021 годы, председателем станет депутат от оппозиции (по отношению к парламентскому большинству) Луис Парра из партии Primero Justicia", - сообщил Мадуро в ходе выступления на открытии стадиона в Гуаире, трансляция велась в Twitter президента.

По словам президента, военное оцепление вокруг парламента в день голосования было выставлено по прямой просьбе соратников Гуаидо, которые стремились избежать провокаций в день выборов, кворум при голосовании был документально подтверждён, а сам экс-спикер не явился, поскольку не набирал голосов, необходимых для переизбрания.

Сам Гуаидо заявил в Twitter , что сотрудники силовых структур блокировали доступ ряда депутатов в парламент. На видео, которые публикуют очевидцы, Гуаидо пытается перелезть через забор здания национальной ассамблеи, однако его и его сторонников оттесняют солдаты национальной гвардии.

Выборы спикера национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующие два года. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года.