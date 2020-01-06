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Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани
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РИА Новости

Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани

01:33 06.01.2020 (обновлено: 01:40 06.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Убийство генерала Касема Сулеймани приведет к гибели американских граждан, заявил бывший замдиректора ЦРУ Майкл Морелл в интервью CBS This Morning.
По мнению Морелла, "мир станет лучше без Сулеймани, на руках которого много американской крови", однако за его ликвидацию Вашингтону придется дорого заплатить.
"Первое: вследствие этого будет много мертвых американцев, мертвых американских граждан. Возможно, в течение ближайших нескольких дней в любом из мест, где есть подконтрольные Ирану силы; Ирак — наиболее вероятное место, а также Ливан, Бахрейн и другие районы Ближнего Востока", — сказал экс-замглавы ЦРУ.
Он подчеркнул, что убийство высокопоставленных чиновников — "опасный прецедент", на который не решались предшественники действующего президента Соединенных Штатов Дональда ТрампаДжордж Буш младший и Барак Обама. Морелл считает, что месть Тегерана может настигнуть и американских чиновников, причем убийство может свершиться в любой точке мира, включая территорию США.
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Убийство Сулеймани

В ночь на пятницу Соединенные Штаты провели в районе международного аэропорта столицы Ирака, Багдада, операцию, в ходе которой погиб командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на дипмиссию.
МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны является недопустимым.
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В российском МИД раскритиковали действия Вашингтона и назвали их авантюрным шагом. Дипломаты предупредили, что убийство Сулеймани приведет к обострению ситуации в регионе. Также министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Майком Помпео подчеркнул, что США нарушили принципы международного права.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиДональд ТрампМайкл МореллСергей ЛавровДжордж Буш (младший)Центральное разведывательное управлениеБарак ОбамаИранСШАВ мире
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