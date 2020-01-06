Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани

По мнению Морелла, "мир станет лучше без Сулеймани , на руках которого много американской крови", однако за его ликвидацию Вашингтону придется дорого заплатить.

"Первое: вследствие этого будет много мертвых американцев, мертвых американских граждан. Возможно, в течение ближайших нескольких дней в любом из мест, где есть подконтрольные Ирану силы; Ирак — наиболее вероятное место, а также Ливан, Бахрейн и другие районы Ближнего Востока", — сказал экс-замглавы ЦРУ.

Джордж Буш младший и Он подчеркнул, что убийство высокопоставленных чиновников — "опасный прецедент", на который не решались предшественники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Барак Обама . Морелл считает, что месть Тегерана может настигнуть и американских чиновников, причем убийство может свершиться в любой точке мира, включая территорию США.

Убийство Сулеймани

В ночь на пятницу Соединенные Штаты провели в районе международного аэропорта столицы Ирака, Багдада, операцию, в ходе которой погиб командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на дипмиссию.

МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны является недопустимым.

Иранские власти обратились с официальной жалобой в Совбез ООН. Кроме того, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам в ответ на ликвидацию высокопоставленного чиновника.