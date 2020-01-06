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СМИ: иранские ракетные силы находятся в состоянии боевой готовности
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РИА Новости

СМИ: иранские ракетные силы находятся в состоянии боевой готовности

00:47 06.01.2020 (обновлено: 05:58 06.01.2020)
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© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Иранские ракетные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Очевидно, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Является ли эта боевая готовность наступательной или оборонительной? Это пока невозможно определить", — заявил источник агентства.

Он не предоставил никаких деталей, но добавил, что США внимательно следят за развитием ситуации.

Убийство Сулеймани

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой погибли глава спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймании и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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