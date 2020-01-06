СМИ: иранские ракетные силы находятся в состоянии боевой готовности

"Очевидно, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Является ли эта боевая готовность наступательной или оборонительной? Это пока невозможно определить", — заявил источник агентства.
Он не предоставил никаких деталей, но добавил, что США внимательно следят за развитием ситуации.
Убийство Сулеймани
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой погибли глава спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймании и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.