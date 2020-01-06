Двое иракских военнослужащих погибли в результате атаки террористов

КАИР, 6 янв - РИА Новости. Двое иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на севере Ирака, говорится в заявлении пресс-службы вооруженных сил.
"Двое военных погибли, трое получили ранения в результате столкновения с террористами группировки ИГ* в районе деревни Телль-Зиаб в центра Дакук провинции Киркук", - отмечается в сообщении.
Нападение произошло на фоне обострения ситуации в Ираке после операции США в районе международного аэропорта Багдада, в результате которой были убиты влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В воскресенье парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска, которые вошли в страну для помощи в борьбе с ИГ.*
В настоящее время иракские военные совместно с ополчением продолжают операции против разрозненных отрядов ИГ* в различных провинциях страны после разгрома основных сил террористической группировки. Второго января в столкновениях с террористами в провинции Дияла погиб сотрудник полиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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