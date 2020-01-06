Двое иракских военнослужащих погибли в результате атаки террористов

"Двое военных погибли, трое получили ранения в результате столкновения с террористами группировки ИГ* в районе деревни Телль-Зиаб в центра Дакук провинции Киркук", - отмечается в сообщении.

Нападение произошло на фоне обострения ситуации в Ираке после операции США в районе международного аэропорта Багдада, в результате которой были убиты влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В воскресенье парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска, которые вошли в страну для помощи в борьбе с ИГ.*