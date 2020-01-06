Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

На Рождественский сочельник приходится последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября и длится, как и Великий пост, 40 дней. В этот день многие верующие вообще не едят или же соблюдают особенно строгий пост. Лишь при появлении первой звезды — символа звезды Вифлеемской — можно съесть сочиво (пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами). Отсюда и название этого дня — сочельник.

По словам патриарха Кирилла, в Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, "Церковь вспоминает всех тех, кто предшествовал Спасителю по плоти, — Его родственников, начиная от Авраама", что "помогает нам понять, что Спаситель — часть нашей истории".

"В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение — Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают", — говорится в традиционном Рождественском послании патриарха.