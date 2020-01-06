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Религия и мировоззрение
2020-01-06T11:20+0300
https://ria.ru/20200106/1563137344.html
Православные христиане отмечают Рождественский сочельник
https://cdn25.img.ria.ru/images/154907/22/1549072281_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_1c05d5bb0e8a28e98b5c7d6502491deb.jpg
РИА Новости

Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

00:23 06.01.2020 (обновлено: 11:20 06.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВерующие во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Верующие во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Верующие во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает 6 января Рождественский сочельник — канун Рождества Христова, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
На Рождественский сочельник приходится последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября и длится, как и Великий пост, 40 дней. В этот день многие верующие вообще не едят или же соблюдают особенно строгий пост. Лишь при появлении первой звезды — символа звезды Вифлеемской — можно съесть сочиво (пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами). Отсюда и название этого дня — сочельник.
По словам патриарха Кирилла, в Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, "Церковь вспоминает всех тех, кто предшествовал Спасителю по плоти, — Его родственников, начиная от Авраама", что "помогает нам понять, что Спаситель — часть нашей истории".
"В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение — Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают", — говорится в традиционном Рождественском послании патриарха.
В ночь с 6 на 7 января предстоятель Русской православной церкви по традиции возглавит встречу Рождества Христова в кафедральном соборе Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети выпускают голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
4 декабря 2019, 17:41Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал приводить детей в храм в раннем возрасте
14511244
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Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
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