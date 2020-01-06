Пианистка показала, как делает зарядку, одновременно играя на рояле

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором делает зарядку и одновременно играет на рояле "Рондо в турецком стиле" Моцарта.
"Это мой новый режим тренировок на 2020 год!" — написала она.
Астанова демонстрирует серию упражнений из приседаний, выпадов и махов ногами. Руки при этом остаются неподвижными — надо же еще на музыкальном инструменте играть.
В инстаграме за сутки ролик набрал более 300 тысяч просмотров и почти две тысячи комментариев.
"Никогда не видел, чтобы кто-нибудь делал такие упражнения", — написал @y_emrtyln.
"Когда ваш день расписан настолько, что приходится выполнять несколько задач одновременно", — пошутил @vr.dngls.
"Моцарт и приседания не очень смотрятся вместе, но это смешно", — прокомментировала @irinaolivierdeb.
"Здорово", — написала @jituluky.piano.
"Из этого мог бы получиться челлендж между пианистами", — подчеркнул @jalalshakery.
27 ноября 2019, 15:32Вечеринка удалась. В Сети набирает популярность видео с псом-пианистом