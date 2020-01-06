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Культура
2020-01-06T06:36+0300
https://ria.ru/20200106/1563129472.html
Пианистка показала, как делает зарядку, одновременно играя на рояле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156312/95/1563129589_0:236:1438:1045_1036x0_80_0_0_5a040c3c3b29fc7258d06eafb58ca1ee.jpg
РИА Новости

Пианистка показала, как делает зарядку, одновременно играя на рояле

06:36 06.01.2020
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© Фото : аккаунт lolaastanova в InstagramУзбекская пианистка Лола Астанова. Стоп-кадр видео
Узбекская пианистка Лола Астанова. Стоп-кадр видео
© Фото : аккаунт lolaastanova в Instagram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором делает зарядку и одновременно играет на рояле "Рондо в турецком стиле" Моцарта.

"Это мой новый режим тренировок на 2020 год!" — написала она.

Астанова демонстрирует серию упражнений из приседаний, выпадов и махов ногами. Руки при этом остаются неподвижными — надо же еще на музыкальном инструменте играть.
В инстаграме за сутки ролик набрал более 300 тысяч просмотров и почти две тысячи комментариев.
"Никогда не видел, чтобы кто-нибудь делал такие упражнения", — написал @y_emrtyln.
"Когда ваш день расписан настолько, что приходится выполнять несколько задач одновременно", — пошутил @vr.dngls.
"Моцарт и приседания не очень смотрятся вместе, но это смешно", — прокомментировала @irinaolivierdeb.
"Здорово", — написала @jituluky.piano.
"Из этого мог бы получиться челлендж между пианистами", — подчеркнул @jalalshakery.
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