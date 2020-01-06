Какие настольные игры выбрать

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Галина Нилова. Настольные игры в мире гаджетов и соцсетей ценны живым общением. Они объединяют участников разных возрастов и вкусов дома, в гостях, в антикафе и даже на специальных фестивалях. Чем цепляют современные "настолки", какие вообще бывают, с чего начать и во что бы еще поиграть — в материале РИА Новости.

Удовольствие? Общение? Приключение!

"Наиболее великие и популярные игры — те, что могут собрать за одним столом несколько поколений. Это второй способ объединить семью после борща", — считает генеральный директор крупнейшего российского издательства Михаил Акулов.

"Настолки" — возможность строить города, сражаться с монстрами, расследовать преступления или спасать мир от эпидемии. Каких только сейчас нет: на скорость, ловкость, внимательность, логику, головоломки, "квесты в коробке", стратегические, детективные, экономические, фэнтезийные, вечериночные. На десять-пятнадцать минут и те, в которые можно играть месяцами.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" играют в "Дженгу" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" играют в "Дженгу"

К тому же это очень доступное развлечение. "Вы купите настольную игру по цене трех билетов в кино, а развлекать она будет несколько поколений семьи", — замечает Андрей Сковородин, генеральный директор питерского издательства.

Игры с легким входом

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" 2019 года играют в "Доббль" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" 2019 года играют в "Доббль"

Конечно, для начала лучше взять что-то попроще, чтобы никого не спугнуть многостраничными правилами.

Попробуйте "Доббль" — это очень простая игра, которая подходит практически всем, один из мировых хитов на скорость и внимательность. Требуется быстрее других искать на картах нужные символы.

Если хочется чего-то более вдумчивого, выберите "Диксит" — красивую игру на ассоциации, развивающую образное мышление. Вы загадываете одну из своих карт словом или фразой, но так, чтобы намек был не слишком очевидным и не чересчур туманным.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля GaGaFest 2019 "Большая бродилка" © Предоставлено пресс-службой фестиваля GaGaFest 2019 "Большая бродилка"

Легкая и универсальная "Большая бродилка" устроена по принципу "кинь — двинь".

"Соображарий" — это "слова" с простыми правилами. Годится и для семейного досуга, и для малознакомых компаний.

"Руммикуб". Если среди ваших знакомых есть математики или программисты, лучше с ними не садиться. Во-первых, в эту игру их не обыграть, а во-вторых, есть опасность, что никакие другие развлечения их больше не заинтересуют. Кстати, по "Руммикубу", которому больше 70 (!) лет, проводятся чемпионаты мира.

Аудиторию помладше привлекут "Спящие королевы" — рыцари, драконы, волшебное зелье и… простейшие уравнения. Любопытно, что правила придумал шестилетний ребенок.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля GaGaFest 2019 Игра "Липкие хамелеоны" © Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля GaGaFest 2019 Игра "Липкие хамелеоны"

"Липкие хамелеоны" развлекут и взрослых и детей. Каждый игрок получает самый настоящий язык: клейкую резинку, с помощью которой и будет ловить добычу. Главное — выбрать нужную цель!

Хиты на все времена

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" 2019 года играют в "Колонизаторов" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" 2019 года играют в "Колонизаторов"

Есть среди игр и свои бестселлеры, которые прошли проверку многократными переизданиями. И речь не только про "Монополию", "Активити" и "Дженгу".

"Колонизаторы" успели стать живой классикой за счет продуманной и дружелюбной механики. Игроки превращаются в поселенцев, осваивающих остров Катан.

В "Каркассоне" вы строите замки, прокладываете дороги, отдаете распоряжения подданным. Каждое действие имеет значение. Оригинальные, но простые правила позволяют быстро разобраться и вступить в игру.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участник фестиваля "Игрокон" за игрой "Билет на поезд" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участник фестиваля "Игрокон" за игрой "Билет на поезд"

"Билет на поезд" — масштабная, интересная и несложная стратегия. Задача: соединить железными дорогами как можно больше городов и не дать соперникам себя опередить.

"Семь чудес" — эта динамичная стратегическая игра за два года завоевала более 30 международных наград.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля GaGaFest 2019 Участники фестиваля GaGaFest играют в "Кодовые имена" © Предоставлено пресс-службой фестиваля GaGaFest 2019 Участники фестиваля GaGaFest играют в "Кодовые имена"

"Кодовые имена" — "слова", в которые сражаются командами. Нужно отгадывать ход мыслей других участников. Идеально для подростковых и взрослых компаний.

Игры для вечеринок

Такие "настолки" отличают довольно простые правила, в которые можно вникнуть между делом, и веселый игровой процесс, поднимающий настроение всем участникам.

"Кескифе" — от французского Qu’est-ce qu’il fait? (Что он делает?) — взбодрит любую компанию. У каждого игрока карточка с действием, которое он начинает изображать (жмет всем руку, порхает как бабочка, ходит задом наперед), и только один (с карточкой "обезьяна") пытается под кого-то подстроиться. Задача: угадать плагиатора.

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" разбирают правила игры "Находка для шпиона" © Предоставлено пресс-службой фестиваля "Игрокон" Участники фестиваля "Игрокон" разбирают правила игры "Находка для шпиона"

"Находка для шпиона" отлично подойдет для малознакомой компании. У всех участников есть карточки с одной и той же локацией и только один — "крот". Задача игроков: вычислить шпиона, задавая друг другу вопросы.

"Намек понял!" — короткая простая игра, но при этом лауреат многочисленных премий. Всем нужно загадать ведущему одно слово на выбор, подсказки не должны совпадать. В результате может получиться "полосатый амурский кот".

В "Диких джунглях" нужны холодная голова и быстрая рука. Цель игрока — избавиться от карт. Все вскрывают свои по одной, и в случае совпадения нужно первым схватить тотем. Проигравший забирает открытые карты победителя.

Что новенького?

Почти каждый день появляются новинки. Они отличаются от тех, что были 20 лет назад, как высокобюджетные современные фильмы — от черно-белого кино.

"На рынке набирают популярность кооперативные игры, когда все объединяются и играют против "картонки". Это позволяет избежать соперничества и выступать одной командой", — рассказывает генеральный директор московского издательства и сети магазинов Александр Пешков.

"Элементарно". Произошло убийство или преступление, и вы его расследуете все вместе, пытаясь понять, кто виноват и что на самом деле случилось. Игрокам предстоит решить, относятся ли карты-подсказки к делу, или это всего лишь ложные следы.

© из личного архива Галины Ниловой Настольная игра "Пандемия" © из личного архива Галины Ниловой Настольная игра "Пандемия"

"Пандемия". Да, на изучение правил придется потратить время, но это оправданно. Игрокам надо объединить усилия в борьбе против страшных болезней и всем вместе спасти человечество.