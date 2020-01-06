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https://ria.ru/20200106/1562728512.html
Колбаса и чeрная икра ложками. Рецепты от Ленина, Сталина и Хрущева
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РИА Новости

Колбаса и чeрная икра ложками. Рецепты от Ленина, Сталина и Хрущева

08:00 06.01.2020 (обновлено: 08:05 06.01.2020)
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© РИА Новости / Э. КоганРепродукция картины "В.И. Ленин у рабочих путиловцев в ночь на 29 октября 1917 года" работы художника Юрия Белова
Репродукция картины В.И. Ленин у рабочих путиловцев в ночь на 29 октября 1917 года работы художника Юрия Белова
© РИА Новости / Э. Коган
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. Гастрономические предпочтения советских вождей описаны в мемуарах, об их пышных застольях ходят легенды. Менее известны рецепты, к которым обитатели Кремля сами приложили руку. Конечно, вникать во все тонкости поварского дела первым лицам было недосуг. Но они все же внесли свой вклад в историю кулинарии.

Лечебная тюремная диета

Считается, что в голодные годы военного коммунизма основатель Советского государства Владимир Ильич Ленин пробавлялся морковным чаем. На самом деле вождь мирового пролетариата, конечно, употреблял не эрзац, а нормальный напиток из чайных листьев. Более того, как утверждал историк кулинарии Вильям Похлебкин, с июля 1917-го Ленин предпочитал очень крепкий чай из-за высоких нервных нагрузок.
В остальном Ильич питался так же, как привык на нелегальном положении: часто всухомятку, ел много яиц. Лучше всего Ленина кормил тот самый царский режим, против которого он боролся. Натуральные продукты в сибирской ссылке помогли ему поправить здоровье — избавиться от гастрита.
Надежду Константиновну Крупскую можно назвать настоящей подругой профессионального революционера — в теории марксизма она была сильнее, чем в вопросах приготовления пищи.
"Да и Ленин не был приучен к хорошей кухне, — говорит историк кулинарии Павел Сюткин. — Когда в Париже они с женой уступали арендованную квартиру новым жильцам, те их спрашивали: почем тут вырезка? На что Надежда Константиновна отвечала: помилуйте, какая вырезка, мы только колбасу ели!"
Известен фирменный ленинский рецепт бутерброда. Сюткин цитирует соратника Ильича — Николая Валентинова: "Во время пикников, прогулок, когда нет стола, тарелок, вилок, как с пищевым добром управляются люди? Полагаю, со мною согласятся, если скажу, что поступают следующим образом: отрезают кусок хлеба, кладут на него кусок колбасы и сделанный таким образом "сандвич" откусывают. Ленин поступал по-другому. Острым перочинным ножиком он отрезал кусочек колбасы, быстро клал его в рот и, немедленно отрезав кусочек хлеба, подкидывал его вдогонку за колбасой". В общем, у героя известного мультфильма кота Матроскина был предшественник.
© РИА Новости / Василий НосоквКартина художника Василия Прокофьевича Ефанова "В. И. Ленин и А. М. Горький в Горках"
Картина художника Василия Прокофьевича Ефанова В.И. Ленин и А.М. Горький в Горках
© РИА Новости / Василий Носокв
Картина художника Василия Прокофьевича Ефанова "В. И. Ленин и А. М. Горький в Горках"
Еще одно легендарное ленинское блюдо, описанное биографами вождя, — "чернильница" из хлебного мякиша, наполненная молоком. Якобы Ильич так обманывал надзирателей, когда сидел в тюрьме: письма на волю он писал молоком, и прочитать их можно было, только нагрев лист. При обыске он просто съедал "чернильницу".
А вот легенды о том, что в Кремле в Гражданскую войну ели икру ложками, имеют под собой основание. Правда, все было не совсем так, как многие себе представляют. "Троцкий писал, что в то время питание для членов советского правительства было организовано из рук вон плохо, — поясняет Сюткин. — Однажды в 1919 году командовавший Каспийской флотилией Федор Раскольников захватил в Астрахани несколько бочонков черной икры. И в столовой Совнаркома под Новый год всем раздали по целой миске. С куском хлеба. Многие и не осилили такие объемы. Но слухи пошли".

Кадка с огурцами и строганина

В 20-е годы Иосиф Сталин был в еде неприхотлив, довольствовался тем, что приносили из столовой. Сложно говорить о каком-то специфическом сталинском блюде или рецепте в то время. Разве что, вспоминают очевидцы, в прихожей у генсека стояла кадка с огурцами.
Впрочем, дружеские посиделки "лучший друг физкультурников" ценил. Как вспоминала дочь его личного охранника, Сталин очень любил пикники. "Мы ехали в горы, брали с собой шашлыки, бутерброды с икрой и осетриной", — описывала она набор для загородной прогулки.
© РИА НовостиИосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе
Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе
© РИА Новости
Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе
Со временем "отец народов" перестал быть аскетом, стал практиковать застолья. Подробное описание таких обедов, вернее ужинов, оставил начальник оперативного управления Генштаба Красной армии Сергей Штеменко. Проходило все в формате шведского стола. На отдельном стеллаже стояли судки с супами, Сталин изучал их содержимое и комментировал, ни к кому не обращаясь: "Ага, суп, а тут — уха, здесь — щи. Нальем щей". Сам наливал, а затем нес тарелку к обеденному столу, описывал дальнейшее Штеменко. Без всякого приглашения то же делал каждый из присутствующих, независимо от положения. Наливали себе кто что хотел. Затем приносили вторые блюда, и каждый брал себе, что больше нравится.
О некоторых других гастрономических пристрастиях рассказал долгожитель политбюро ЦК Анастас Микоян. "Любимый нарком Сталина" ввел в кремлевское меню строганину. "Вначале было противно даже трогать ее. Но потом понравилось. Крепко замороженная, как камень, тонко наструганная ленточками, она сразу подавалась на стол, чтобы не разморозилась", — вспоминал Микоян.
Рыбу Сталин жаловал во всех видах. "Несколько сортов всегда присутствовали на столе: дунайская сельдь, керченская, рыбец копченый, шемая копченая", — добавлял соратник вождя.
По его словам, генералиссимус очень любил бананы. "После войны он предложил импортировать бананы для некоторых больших городов", — отмечал Микоян. Анастас Иванович оставил также описание блюда, якобы изобретенного Сталиным: "В большом котле смешивались баклажаны, помидоры, картошка, черный перец, лавровый лист, кусочки нежирной баранины. Это блюдо подавалось в горячем виде. Туда добавляли кинзу и другие травы. Называлось все это "Арагви".
Историки кулинарии недоумевают: подобное блюдо всегда существовало в грузинской кухне под названием "чанахи". И Микоян не мог об этом не знать. Может, проживший "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича" нарком по партийной привычке решил просто приписать Сталину изобретение рецепта?
Как отмечает Сюткин, следующие поколения советских руководителей переняли у Сталина привычку решать важные вопросы за столом.

Икра заморская — баклажанная

У Никиты Сергеевича Хрущева предпочтения в еде были крестьянскими. В особом ряду стояли вареники: с кислой капустой и луком, с творогом и сметаной, с картошкой и с вишней. "Любил очень пельмени, борщи, солянки, кровянку (кровяную колбасу), пирожки с картошкой, капустой, вязигой", — вспоминала кремлевский повар Анна Дышкант. Среди предпочтений Никиты Сергеевича были также простокваша и черные сухари.
© РИА Новости / Анатолий ЕгоровН. Хрущев и Ф. Кастро в гостях в колхозе "Дурипш"
Н.С. Хрущев и Ф. Кастро в гостях у колхозников колхоза Дурипш
© РИА Новости / Анатолий Егоров
Н. Хрущев и Ф. Кастро в гостях в колхозе "Дурипш"
"Хрущев в душе и по происхождению — человек юга. Для него украинский борщ и сало — идеальная кухня, но со временем вкусовые привычки пришлось менять, чтобы сохранить здоровье", — объясняет Сюткин.
Одно блюдо Никита Сергеевич оставил на память советским гражданам после отставки. "При нем произошло возрождение кабачковой и баклажанной икры. Ее производили в таких масштабах, что завалили полки магазинов. Ею даже кошек кормили. С этим связана и шутка из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", — отмечает историк.
О каких-то фирменных рецептах Хрущева упоминаний нет. А "дорогой Леонид Ильич" Брежнев любил дичь — сам ее не готовил, но с удовольствием посылал мясо добытых на охоте животных и птиц друзьям. Поесть четырежды Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда любил, но в преклонные годы стал себя ограничивать: отказывался от хлеба, предпочитал диетический ужин. В отличие, кстати, от революционерки Надежды Крупской, жена генсека Виктория Петровна готовить умела. Она кормила лидера партии и его гостей борщом, лапшой с курицей, варила варенье.
© Фото : МАММ / МДФЛеонид Брежнев на охоте
Леонид Брежнев на охоте
© Фото : МАММ / МДФ
Леонид Брежнев на охоте
"Брежнев мог позволить себе разнообразную еду, — поясняет Сюткин. — Многие вспоминают, что он любил шашлыки, принимал гостей на даче в Завидово. Но в целом, начиная с Леонида Ильича, руководители государства — люди без выраженных кулинарных привычек".
От поздних советских времен даже не осталось знаменитых блюд. Последний советский генсек имел довольно стандартные привычки: любил кофе, каши. Михаил Сергеевич Горбачев питался небольшими порциями, избегал калорийных блюд.
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Федор Раскольников (Партийный и военный деятель, дипломат)Сергей ХрущевЛев ТроцкийМоскваПарижУкраинаОбществоВ мире
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