Игры без джойстика: каникулы во дворе

В резиденции Деда Мороза перед праздниками царил переполох: оказалось, что большинство детей хотят получить в подарок только электронные гаджеты. Еще совсем недавно, когда компьютеры и видеоигры не вытеснили все прочие представления о развлечениях, у школьников были совсем другие мечты. Как тогда проводили зимние каникулы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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Воспитанники московского детского сада на прогулке.
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Дети катаются на коньках "паровозиком".
© РИА Новости / И. Зотин
Детвора взбирается на снежную горку во время праздника "Проводы русской зимы".
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Детвора взбирается на снежную горку во время праздника "Проводы русской зимы".
© РИА Новости / Тункель
Зимние каникулы московской школьницы у бабушки в Подольском районе Подмосковья.
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Зимние каникулы московской школьницы у бабушки в Подольском районе Подмосковья.
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Мальчик катается на санках.
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Огромная ледяная горка в Перми.
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Урок физкультуры в московской школе.
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Воскресный отдых в парке.
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Дети осваиваются в новом микрорайоне Тольятти.
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Ребята играют в хоккей во дворе своего дома в Москве.
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Зимний бой.
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Дети лепят снеговика.
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Подростки сражаются во дворе одного из районов Якутска.
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Куча мала на ледяной горке.
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Дети играют на льду озера Байкал.