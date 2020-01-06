Игры без джойстика: каникулы во дворе

В резиденции Деда Мороза перед праздниками царил переполох: оказалось, что большинство детей хотят получить в подарок только электронные гаджеты. Еще совсем недавно, когда компьютеры и видеоигры не вытеснили все прочие представления о развлечениях, у школьников были совсем другие мечты. Как тогда проводили зимние каникулы, смотрите в фотоленте Ria.ru.