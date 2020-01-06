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2020-01-06T10:28+0300
https://ria.ru/20200106/1562441744.html
Игры без джойстика: каникулы во дворе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/13/1562441387_0:314:3083:2048_1036x0_80_0_0_ce4e28dd517c40ff31600d4b3e5eec1b.jpg
РИА Новости

Игры без джойстика: каникулы во дворе

09:00 06.01.2020 (обновлено: 10:28 06.01.2020)
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В резиденции Деда Мороза перед праздниками царил переполох: оказалось, что большинство детей хотят получить в подарок только электронные гаджеты. Еще совсем недавно, когда компьютеры и видеоигры не вытеснили все прочие представления о развлечениях, у школьников были совсем другие мечты. Как тогда проводили зимние каникулы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Б. Колесников

Воспитанники московского детского сада на прогулке.

Воспитанники московского детского сада №1075 на прогулке
1 из 15

Воспитанники московского детского сада на прогулке.

© РИА Новости / Б. Колесников
© РИА Новости / Виталий Карпов

Дети катаются на коньках "паровозиком".

Ребята катаются на коньках паровозиком
2 из 15

Дети катаются на коньках "паровозиком".

© РИА Новости / Виталий Карпов
© РИА Новости / И. Зотин

Детвора взбирается на снежную горку во время праздника "Проводы русской зимы".

Детвора взбирается на снежную горку во время праздника Проводы русской зимы
3 из 15

Детвора взбирается на снежную горку во время праздника "Проводы русской зимы".

© РИА Новости / И. Зотин
© РИА Новости / Тункель

Зимние каникулы московской школьницы у бабушки в Подольском районе Подмосковья.

Школьница из Москвы Лена Александрова на зимних каникулах в гостях у бабушки в одном из сел Подольского района Московской области
4 из 15

Зимние каникулы московской школьницы у бабушки в Подольском районе Подмосковья.

© РИА Новости / Тункель
© РИА Новости / В. ВолодкинМальчик катается на санках.
Мальчик катается на санках
5 из 15
Мальчик катается на санках.
© РИА Новости / В. Володкин
© РИА Новости / Э. Котляков

Огромная ледяная горка в Перми.

Дети катаются на ледяной горке в городе Пермь
6 из 15

Огромная ледяная горка в Перми.

© РИА Новости / Э. Котляков
© РИА Новости / Иван Зотин

Урок физкультуры в московской школе.

Московская школа № 875. На уроке физкультуры
7 из 15

Урок физкультуры в московской школе.

© РИА Новости / Иван Зотин
© РИА Новости / Фред Гринберг

Воскресный отдых в парке.

Катание на санках с горы
8 из 15

Воскресный отдых в парке.

© РИА Новости / Фред Гринберг
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Дети осваиваются в новом микрорайоне Тольятти.

Дети играют в снежки в Тольятти
9 из 15

Дети осваиваются в новом микрорайоне Тольятти.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Давид Шоломович

Ребята играют в хоккей во дворе своего дома в Москве.

Московские ребята играют в хоккей во дворе своего дома
10 из 15

Ребята играют в хоккей во дворе своего дома в Москве.

© РИА Новости / Давид Шоломович
© РИА Новости / Чепрунов

Зимний бой.

Зимние забавы
11 из 15

Зимний бой.

© РИА Новости / Чепрунов
© РИА Новости / Яков Берлинер

Дети лепят снеговика.

Детские зимние забавы
12 из 15

Дети лепят снеговика.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Валерий Шустов

Подростки сражаются во дворе одного из районов Якутска.

Подростки играют во дворе одного из жилых районов города Якутска
13 из 15

Подростки сражаются во дворе одного из районов Якутска.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Фолуменов

Куча мала на ледяной горке.

Дети катаются с ледяной горки на празднике Проводы русской зимы
14 из 15

Куча мала на ледяной горке.

© РИА Новости / Фолуменов
© РИА Новости / Борис Бабанов

Дети играют на льду озера Байкал.

Дети поселка Байкальское любят играть на льду озера Байкал
15 из 15

Дети играют на льду озера Байкал.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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