Режим "паника": цены на бензин в новом году снова вырастут

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба предупредили: цены на топливо в новом году повысятся. При этом чиновники обещают, что подорожание не выйдет за рамки инфляции и составит примерно три процента за год. Каким образом правительство собирается сдерживать стоимость бензина и дизеля — в материале РИА Новости.

Не заглохнет

В декабре минувшего года Александр Новак опубликовал статью в журнале "Энергетическая политика" о ценах на топливо в новом году. Министр энергетики утверждает, что бензин будет дорожать не быстрее инфляции. Напомним, по прогнозу Минэкономразвития общий рост цен в стране в наступившем году составит около трех процентов.

"Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен в этом сегменте существенно отстает от темпов инфляции", — пишет Новак.

Доверять словам министра можно хотя бы потому, что аналогичная ситуация на топливном рынке наблюдалась в прошлом году — при уровне инфляции 3,7-4 процента в октябре 2019-го бензин и солярка подорожали в среднем на 2,7 процента.

Дизельное топливо заметно (больше чем на процент) подорожало только в январе прошлого года, а с февраля по май цены на него снижались. Аналогичная динамика наблюдалась в ценах на бензин: 92-й дешевел в течение пяти, 95-й — двух месяцев, а 98-й — три месяца подряд. В период, когда топливо дорожало, рост цен не превышал 0,5 процента. Такие данные приводит Росстат.

Александр Новак отметил, что никакие форс-мажоры, связанные с возможными скачками цен на нефть, не скажутся на бензине в России благодаря введению демпферного механизма.

Его суть в том, что нефтяникам, отказавшимся от экспорта топлива в пользу поставок на российский рынок, компенсируется недополученная прибыль, если цены на бензин и дизельное топливо за рубежом были выше, чем у нас. В обратной ситуации они обязаны перечислить в бюджет часть своей сверхприбыли.

Демпфер позволяет сгладить колебания цен на топливо, поэтому даже если мы столкнемся с резким ростом нефтяных котировок, о чем сейчас говорят некоторые эксперты, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать, уточнил министр энергетики в своей статье.

О том, что повышение цен на бензин в новом году не превысит темпов инфляции, заявляют и представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в декабре сообщил, что на основе статистики, собранной в прошлые годы, можно утверждать, что "динамика цен на топливо в России близка к темпам инфляции, хотя бывают низкие периоды, бывают высокие".

Штрафы за недолив

Другая хорошая новость для владельцев автомобилей — еще в середине ноября прошлого года Минпромторг разработал и направил в правительство законопроект о введении оборотных штрафов для АЗС за недолив топлива. В нынешнем варианте предполагается, что недобросовестных заправщиков будут штрафовать на один процент от прошлогодней выручки, но не менее чем на полмиллиона рублей.

По данным ведомства, проблема носит систематический характер: примерно две трети российских заправок грешат этим, а объем недолива превышает норму в два-три раза. Так, при допустимых 25 миллилитрах для десятилитрового налива нарушения в среднем составили от 50 до 90 миллилитров.

"Введение оборотных штрафов заставит организации следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключит противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования на отпуск определенного объема", — пояснили представители ведомства.

Отметим, что такие меры уже доказали свою эффективность в борьбе за качественное топливо. После введения оборотных штрафов за нарушение физико-химических показателей реализуемого топлива в 2015 году их доля составляла 20 процентов, а за неполных четыре года снизилась более чем в два раза.

Российское правительство выучило уроки резких колебаний цен на топливо в 2018 году, вызвавших большое социальное напряжение. Поэтому власти при необходимости будут любыми способами давить на производителей бензина и дизеля, чтобы не позволить им чрезмерно задирать цены. По крайней мере, именно об этом говорит опыт 2018-2019 годов. Исходя из этих соображений, опасаться существенного роста ценников на заправках в 2020 году не стоит.