Огненные трещотки. За что спецназ ценит пистолеты-пулеметы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Компактность, скорострельность и высокая плотность огня — ровно 80 лет назад, 6 января 1940-го, СССР принял на вооружение пистолет-пулемет Дегтярева ППД-40. Это первое массовое ручное автоматическое оружие Красной армии. С появлением в армиях мира штурмовых винтовок пистолеты-пулеметы ушли на второй план, но остались на вооружении полиции и спецслужб. О том, как они развивались, а также о некоторых наиболее интересных образцах — в материале РИА Новости.
Оружие большой войны
Первые пистолеты-пулеметы Дегтярева калибра 7,62 миллиметра поступили в подразделения Красной армии в середине 1930-х под индексом ППД-34 в качестве вспомогательного оружия ближнего боя. Предназначались только для младшего и среднего командного состава. После Зимней войны Дегтярев получил задание модернизировать ППД — на основе финского опыта применения этого вида оружия.
Модернизированный ППД-40 получил дисковый магазин без горловины. Его собирали уже не из фрезерованных деталей, а из штампованных заготовок, что заметно упрощало и удешевляло производство. Конструкция, характеристики и внешний вид в целом сохранились. Принцип перезарядки — автоматика со свободным затвором. Из пистолета-пулемета можно было стрелять как очередями, так и одиночными, прицельная дальность — до 300 метров.
Пистолет-пулемет ППД-40
Для эффективного охлаждения ствол ППД-40 помещался в перфорированный кожух. Одно из преимуществ пистолета-пулемета — скорострельность до 1000 выстрелов в минуту, что позволяло бойцам создавать высокую плотность огня. Относительно небольшие размеры оружия делали его удобным при использовании в стесненных условиях (например, в траншеях и зданиях). Еще одно достоинство ППД-40 — хорошая убойность благодаря мощному патрону.
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Но, как и многие другие образцы автоматического оружия, ППД был довольно капризным — после нескольких очередей нередко случались задержки из-за перекоса боеприпаса. Кроме того, несмотря на модернизацию, он все же оказался слишком сложным для массового производства в условиях военного времени.
В 1941-м ППД сменил значительно более простой пистолет-пулемет Шпагина, сконструированный так, что его могло собирать практически любое промышленное предприятие с прессовым оборудованием. Тем не менее всего за два года в СССР успели выпустить более ста тысяч ППД-40, с которыми красноармейцы отражали натиск немецких войск.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Резепин Михаил Константинович
Ветеран Великой Отечественной войны Резепин Михаил Константинович
Компактный "Кипарис"
После Второй мировой пистолеты-пулеметы сначала уступили место более мощным и дальнобойным автоматическими карабинам, спроектированным под промежуточный патрон, а затем вновь стали востребованы, но уже для решения других задач. В СССР к разработке малогабаритных образцов оружия под пистолетный патрон вернулись в 1970-х, когда остро встал вопрос вооружения экипажей боевых машин.
В рамках конструкторской работы "Букет" тульские оружейники представили пистолет-пулемет "Кипарис". Разработчики ориентировались на чешское изделие — Scorpion Vz.61, но значительно улучшили конструкцию. Автоматика "Кипариса" работает по схеме свободного затвора. Оружие отличается высокой кучностью стрельбы, может вести огонь одиночными выстрелами или очередями. Складной приклад заметно увеличивает кучность.
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Особое устройство замедления стрельбы до 850 выстрелов в минуту также положительно влияет на кучность и точность. Пистолет-пулемет получился довольно компактным и легким — вместе с магазином на двадцать патронов и глушителем весит менее двух килограммов.
В серию запущен в 1990-х. МВД и спецслужбам "Кипарис" очень пришелся по душе, но в армии так и не прижился. Как считают эксперты, военных не устроила мощность девятимиллиметрового "макаровского" патрона.
Пистолет-пулемет Макарова "Кипарис" калибра девять миллиметров
Российская разработка
ПП-2000 сконструировали в начале 2000-х для спецслужб — уже под более мощный патрон 9x19 "Парабеллум". Для поражения противника в бронежилетах может использоваться спецпатрон с бронебойной пулей. Главный козырь этого пистолета-пулемета — высокое останавливающее действие. Пуля ПП-2000 не пробивает препятствие насквозь, как автоматная, а расплющивается, передавая объекту высокую кинетическую энергию.
При этом ПП-2000 — компактное, легкое и простое в эксплуатации оружие. Некоторые детали выполнены из высокопрочного пластика, а количество составных частей сведено к минимуму. Конструкторы поработали и над дальностью эффективной стрельбы — ПП-2000 уверенно поражает цели на дистанции в двести метров. Как очередями, так и одиночными.
Пистолет-пулемет удобно держать одной рукой, поэтому в подразделениях спецназа им в первую очередь вооружены так называемые щитоносцы, которые идут на штурм в авангарде, прикрывая товарищей бронещитом. Скорострельность снижена до шестисот выстрелов в минуту, что делает ПП-2000 точным и послушным.
Сегодня этим пистолетом-пулеметом вооружены подразделения спецназа МВД и других силовых структур. До армии он пока не добрался, хотя многие эксперты увидели в ПП-2000 потенциального преемника устаревшего и не очень удобного АКС-74У.
Пистолет-пулемет ПП-2000
Инструмент антитеррора
От СССР не отставали и зарубежные разработчики. Компактное оружие приобрело особенную актуальность с усилением террористической угрозы, участившимися захватами самолетов и автобусов.
В 1959-м немцы разработали компактный пистолет-пулемет HK-54 на базе штурмовой винтовки G3. Сначала им вооружили полицейских и пограничников, а после доработки в 1970-х передали в подразделения спецназа. МП-5 рассчитан на патрон 9x19 "Парабеллум" и отличается внушительными габаритами: длина — порядка 700 миллиметров, а вес неснаряженного — почти три килограмма.
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Тем не менее пистолет-пулемет удобнее штурмовой винтовки и отлично подходит для действий в ограниченных пространствах и при стрельбе на малые дистанции. В частности, МП-5 доказал эффективность при освобождении заложников из здания посольства Ирана в Лондоне в 1980-м.
Немецкий пистолет-пулемет построен по модульному принципу, что позволяет быстро менять детали или узлы конструкции. Отличается хорошей кучностью и точностью при скорострельности около 800 выстрелов в минуту. Но есть и недостатки. Так, при интенсивной стрельбе возможны задержки, пистолет-пулемет довольно капризен и чувствителен к загрязнениям. Сегодня он принят на вооружение в трех десятках стран мира.
© AP Photo / Jussi Nukari/Lehtikuva, FileФинский полицейский с пистолетом-пулеметом МП-5
© AP Photo / Jussi Nukari/Lehtikuva, File
Финский полицейский с пистолетом-пулеметом МП-5