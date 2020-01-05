В Госдуме назвали условие выхода Венесуэлы из кризиса

"Здесь может быть несколько сценариев. Конечно, Гуаидо поддерживают Соединённые Штаты Америки. И они будут стараться делать все, чтобы сохранить так называемую оппозицию. Если парламент и власти удастся удержать ситуацию, то это приведёт к стабилизации обстановки в Венесуэле и к экономическому подъему в стране и постепенному выходу из кризиса", - сказал Чепа РИА Новости.