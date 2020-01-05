В Госдуме назвали условие выхода Венесуэлы из кризиса

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Если парламенту и властям Венесуэлы удастся удержать ситуацию в стране после смены спикера Национальной ассамблеи, это позволит стабилизировать обстановку, но США будут пытаться сделать все, чтобы сохранить в стране так называемую оппозицию, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее венесуэльский парламент лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра.
"Здесь может быть несколько сценариев. Конечно, Гуаидо поддерживают Соединённые Штаты Америки. И они будут стараться делать все, чтобы сохранить так называемую оппозицию. Если парламент и власти удастся удержать ситуацию, то это приведёт к стабилизации обстановки в Венесуэле и к экономическому подъему в стране и постепенному выходу из кризиса", - сказал Чепа РИА Новости.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.