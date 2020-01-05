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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-05T23:56+0300
https://ria.ru/20200105/1563137069.html
В Госдуме назвали условие выхода Венесуэлы из кризиса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155030/78/1550307818_0:156:2922:1800_1036x0_80_0_0_9194c9eeb985b8381d4ecbe46a1a8f21.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали условие выхода Венесуэлы из кризиса

23:55 05.01.2020 (обновлено: 23:56 05.01.2020)
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© РИА Новости / Лео Альварес / Перейти в фотобанкХуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, на митинге в Каракасе
Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, на митинге в Каракасе
© РИА Новости / Лео Альварес
Перейти в фотобанк
Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, на митинге в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Если парламенту и властям Венесуэлы удастся удержать ситуацию в стране после смены спикера Национальной ассамблеи, это позволит стабилизировать обстановку, но США будут пытаться сделать все, чтобы сохранить в стране так называемую оппозицию, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее венесуэльский парламент лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на митинге в Каракасе
Вчера, 23:35Попытка госпереворота в Венесуэле
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"Здесь может быть несколько сценариев. Конечно, Гуаидо поддерживают Соединённые Штаты Америки. И они будут стараться делать все, чтобы сохранить так называемую оппозицию. Если парламент и власти удастся удержать ситуацию, то это приведёт к стабилизации обстановки в Венесуэле и к экономическому подъему в стране и постепенному выходу из кризиса", - сказал Чепа РИА Новости.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса.
20 декабря 2019, 17:58Попытка госпереворота в Венесуэле
В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоАлексей ЧепаНиколас МадуроГосдума РФВенесуэлаСШАВ мире
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