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В Госдепе разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
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РИА Новости

В Госдепе разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

23:50 05.01.2020 (обновлено: 23:59 05.01.2020)
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© AP Photo / Karim KadimАмериканские инструкторы в Ираке
Американские инструкторы в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Американские инструкторы в Ираке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с ИГ*, заявили РИА Новости в госдепартаменте.
В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского деятеля Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса большинством голосов проголосовал за пакет решений, которые предусматривают, в частности: отзыв запроса на содействие международной коалиции в борьбе с террористической группировкой ИГ*, требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.
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"Соединенные Штаты разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей Ирака. Ожидая дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий сегодняшней резолюции, мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ*", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.
"Мы считаем, что продолжение совместной борьбы с ИГ* отвечает общим интересам Соединенных Штатов и Ирака. Эта администрация по-прежнему привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку", - отмечается в заявлении.
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ВРВиктор Ростов
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Zlydennemets Three
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