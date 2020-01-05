В Госдепе разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

"Соединенные Штаты разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей Ирака. Ожидая дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий сегодняшней резолюции, мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ*", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.