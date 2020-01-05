Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом в случае агрессии

"Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере. Такое официальное уведомление не предусматривается, но оно, тем не менее, сделано!", - написал Трамп.