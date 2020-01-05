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В Госдуме оценили последствия отказа Ирана от обязательств по СВПД
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РИА Новости

В Госдуме оценили последствия отказа Ирана от обязательств по СВПД

23:43 05.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Александр Шерин
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы РФ Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. После отказа Тегерана от обязательств по ядерной сделке под угрозой окажется Израиль как давний союзник США и соперник Ирана, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
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"Я думаю, что в первую очередь под удар попадает Израиль как тесный союзник США и давний соперник Ирана. Ну и, конечно же, там очень серьезно может ударить по стабильности в мире, потому что все-таки надо сравнивать те страны, с которыми американцы смогли разделаться. Иран - совершенно другое государство. Может быть, Дональду Трампу стоит почитать немного о странах, посмотреть на карту", - сказал Шерин РИА Новости.
Он также отметил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, получили сразу двоих мощных противников в регионе.
"Теперь еще одна страна вспомнит, насколько она ненавидит США. Это Ирак. Парламент проголосовал за то, чтобы на территории Ирака не было иностранных войск. Теперь американцам придется решать проблему с Ираком. Они получили в одном регионе два очень мощных противника виде Ирана и присоединившегося Ирака. Соответственно, я думаю, что Иран будет добиваться создания ядерного оружия и, скорее всего, он его получит. Только вопрос возникает в том, что потом будет с Израилем", - добавил парламентарий.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Касем СулейманиАлександр ШеринГосдума РФИранСШАИзраильБезопасностьВ мире
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