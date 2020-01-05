В Госдуме оценили последствия отказа Ирана от обязательств по СВПД

Ранее Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

"Я думаю, что в первую очередь под удар попадает Израиль как тесный союзник США и давний соперник Ирана. Ну и, конечно же, там очень серьезно может ударить по стабильности в мире, потому что все-таки надо сравнивать те страны, с которыми американцы смогли разделаться. Иран - совершенно другое государство. Может быть, Дональду Трампу стоит почитать немного о странах, посмотреть на карту", - сказал Шерин РИА Новости.

Он также отметил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, получили сразу двоих мощных противников в регионе.