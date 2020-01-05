Госдеп: США продолжают считать Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Венесуэльский парламент в воскресенье лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра. Год назад Гуаидо провозгласившего себя президентом страны как раз на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.