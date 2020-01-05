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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-05T23:36+0300
https://ria.ru/20200105/1563136876.html
Госдеп: США продолжают считать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155178/52/1551785235_0:296:3000:1984_1036x0_80_0_0_32be8b6a4508974b25afe2cd9418dd33.jpg
РИА Новости

Госдеп: США продолжают считать Гуаидо временным президентом Венесуэлы

23:35 05.01.2020 (обновлено: 23:36 05.01.2020)
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© РИА Новости / Лео АльваресЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на митинге в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на митинге в Каракасе
© РИА Новости / Лео Альварес
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на митинге в Каракасе . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. И.о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак заявил, что Хуан Гуаидо остается временным президентом Венесуэлы, передает агентство Рейтер.
Венесуэльский парламент в воскресенье лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра. Год назад Гуаидо провозгласившего себя президентом страны как раз на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.
"Отчаянные действия бывшего режима (действующего президента Венесуэлы – ред.) Мадуро, незаконно и насильственно не дающие Хуану Гуаидо войти в здание, сделали "голосование" сегодня утром, которое (прошло - ред.) в отсутствие кворума и не отвечает минимальным конституционным стандартам, фарсом", - заявил Козак.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
10 декабря 2019, 21:29
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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