Экс-премьер Словакии предостерег США от "ковбойских действий"

"Однако в данном случае Словакия должна охранять свои собственные интересы и подчеркивать нарушение международного права, которое является единственным фактором, защищающим такие малые государства, как Словакия", - сказал экс-премьер.

Фицо положительно оценил действия премьера (и заместителя по партии КСД) Петера Пеллегрини, который отверг риск самостоятельной эвакуации словацких военнослужащих из Ирака и решил дождаться координированных действий с союзниками по миссии НАТО в этой стране. Вместе с тем, экс-премьер подчеркнул, что необходимо постоянно следить за развитием ситуации в Ираке и, если потребуется, самостоятельно вернуть словацких военнослужащих домой.