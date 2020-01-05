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Экс-премьер Словакии предостерег США от "ковбойских действий"
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РИА Новости

Экс-премьер Словакии предостерег США от "ковбойских действий"

23:31 05.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
ПРАГА, 5 янв - РИА Новости. Последствия "ковбойских действий" США, убивших в противоречии с международным правом генерала Касема Сулеймани, могут быть катастрофическими, вплоть до открытого конфликта между США и Ираном и размахом терроризма в Европе, особенно в странах-членах Евросоюза", заявил экс-премьер Словакии Роберт Фицо.
"Сулеймани ни в коем случае не был неким невинным (человеком), но мы опять-таки должны констатировать, что он был убит в противоречии с международным правом. Последствия этих ковбойских действий могут быть катастрофическими, вплоть до открытого конфликта между США и Ираном, а также размаха терроризма в Европе, прежде всего, в странах-членах Евросоюза", - заявил лидер ведущей партии Словакии "Курс – социальная демократия" (КСД) в воскресенье вечером в своем видеообращении в сети Facebook.
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По словам Фицо, Иран является огромным и сильным государством, граждане которого фанатически ненавидят США.
"Однако в данном случае Словакия должна охранять свои собственные интересы и подчеркивать нарушение международного права, которое является единственным фактором, защищающим такие малые государства, как Словакия", - сказал экс-премьер.
Фицо положительно оценил действия премьера (и заместителя по партии КСД) Петера Пеллегрини, который отверг риск самостоятельной эвакуации словацких военнослужащих из Ирака и решил дождаться координированных действий с союзниками по миссии НАТО в этой стране. Вместе с тем, экс-премьер подчеркнул, что необходимо постоянно следить за развитием ситуации в Ираке и, если потребуется, самостоятельно вернуть словацких военнослужащих домой.
"Нет места никакому геройству. В нынешнюю ситуацию Словакия, как член НАТО, была втянута без того, чтобы каким-либо образом выразила свое отношение (к акции США по убийству Сулеймани – ред.)", - сказал Фицо.
В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства.
Иракский МИД назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Кроме того, парламент проголосовал за разрыв соглашения с западной коалицией по борьбе с ИГ* и вывод иностранных войск из страны.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиРоберт ФицоИракСловакияИранСШАВ мире
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