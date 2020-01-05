Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе американских войск

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Ираке больше не хотят терпеть присутствие американских войск.

Ранее парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны.

"Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не "потерять" Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США "силу добра"? Вот эту "силу добра" иракцы и не хотят больше терпеть", — написал политик в Twitter.

Протесты в Ираке и убийство Сулеймани

Обстановка в Багдаде обострилась 31 декабря, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции начались сразу после похорон членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", погибших при ударах американских беспилотников.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на дипмиссию.

МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны является недопустимым.

Иранские власти обратились с официальной жалобой в Совбез ООН. Кроме того, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам в ответ на убийство Сулеймани.

В МИД России оценили действия Вашингтона как авантюрный шаг. Дипломаты предупредили, что убийство иранского генерала обострит ситуацию в регионе.