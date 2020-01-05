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2020-01-05T23:42+0300
https://ria.ru/20200105/1563136714.html
Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе американских войск
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РИА Новости

Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе американских войск

23:25 05.01.2020 (обновлено: 23:42 05.01.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Ираке больше не хотят терпеть присутствие американских войск.
Ранее парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
"Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не "потерять" Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США "силу добра"? Вот эту "силу добра" иракцы и не хотят больше терпеть", — написал политик в Twitter.

Протесты в Ираке и убийство Сулеймани

Обстановка в Багдаде обострилась 31 декабря, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции начались сразу после похорон членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", погибших при ударах американских беспилотников.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на дипмиссию.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 10:08
NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны является недопустимым.
Иранские власти обратились с официальной жалобой в Совбез ООН. Кроме того, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам в ответ на убийство Сулеймани.
В МИД России оценили действия Вашингтона как авантюрный шаг. Дипломаты предупредили, что убийство иранского генерала обострит ситуацию в регионе.
Глава МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Майком Помпео отметил, что США нарушили международное право после ликвидации Сулеймани.
*Запрещенная в России террористическая организация.
316624110
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Майк ПомпеоСергей ЛавровИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
США как слон в посудной лавке - больше нагадит, чем поможет!
5 января, 23:48
ВРВиктор Ростов
3711003
Да амерам глубоко по барабану, кто и что там решил в Ираке. Им до лампочки за что там проголосовал парламент. А будут возмущаться, у каждого проголосовавшего, найдут пробирку с белым порошком, который так долго искали.
5 января, 23:34
Никита Ермаков
11400213
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