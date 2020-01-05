Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

БЕЛГРАД, 5 янв — РИА Новости. Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.

За пост главы государства Миланович борется с действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович

Избирком зарегистрировал 3,855 миллиона избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки были закрыты в 19:00 (21:00 мск).

"Миланович получает 1,019 миллиона голосов, a Грабар-Китарович — 915,4 тысячи по результатам обработки данных с 98,73 процента участков", — сообщила комиссия.

Разрыв в более чем 100 тысяч голосов в этой ситуации практически непреодолим.