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Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
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РИА Новости

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

23:24 05.01.2020 (обновлено: 09:28 06.01.2020)
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© AP Photo / Darko BandicХорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
БЕЛГРАД, 5 янв — РИА Новости. Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
За пост главы государства Миланович борется с действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович.
Избирком зарегистрировал 3,855 миллиона избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки были закрыты в 19:00 (21:00 мск).
"Миланович получает 1,019 миллиона голосов, a Грабар-Китарович — 915,4 тысячи по результатам обработки данных с 98,73 процента участков", — сообщила комиссия.
Разрыв в более чем 100 тысяч голосов в этой ситуации практически непреодолим.
Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается на пять лет.
Выборы президента Хорватии
22 декабря 2019, 01:21
Процедура выборов президента Хорватии
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Колинда Грабар-КитаровичЗоран МилановичХорватияВ мире
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