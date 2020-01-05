Эксперт прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск

КАИР, 5 янв - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Решение парламента Решение парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны не означает, что военные США и других стран в ближайшие дни покинут иракскую территорию, так как их нахождение регулируется специальным законом, заявил РИА Новости депутат египетского парламента и глава Ближневосточного форума стратегических исследований Самир Гаттас.

Речь, в частности, идет о соглашении о дружбе и сотрудничестве Ирака и США, которое имеет форму закона и может быть отменено только принятием другого закона. При этом у США будет год на вывод своих военных после получения письменного уведомления от иракской стороны о денонсации двустороннего соглашения.

В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского деятеля Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса большинством голосов проголосовал за пакет решений, которые предусматривают, в частности: отзыв запроса на содействие международной коалиции в борьбе с террористической группировкой ИГ*, требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.

"Ввод сил международной коалиции в Ирак был основан на запросе иракского правительства в рамках закона, принятого парламентом (закон №52 от 2008 года - ред.). В соответствии с иракской конституцией, этот закон может быть отменен только другим законом. А то, что состоялось сегодня, это было голосование с принципиальным требованием о выводе иностранных сил, под которыми подразумеваются силы международной коалиции во главе с США", - сказал Гаттас.

Он пояснил, что поэтому, в том числе, на заседании в воскресенье отсутствовали некоторые фракции, в частности, суннитские и курдские. "Они понимают, что речь идет только о требовании вывода войск, тогда как нет законопроекта, который бы означал серьезность намерений действовать в этом направлении", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, заседание стало результатом давления Ирана и, прежде всего, является шагом политическим, ответом на убийство Касема Сулеймани.

"Нужно учитывать и тот факт, что в соответствии с действующим соглашением вывод иностранных войск должен осуществляться в течение года после того, как парламент примет новый закон. В течение года США должны вывести живую силу и технику", - указал Гаттас.

При этом он считает, что правительству Ирака будет сложно без иностранной помощи взаимодействовать с вооруженными иракскими формированиями внутри страны, даже несмотря на то, что их формально присоединили к иракским вооруженным силам. "Эти вооруженные шиитские ополчения продолжают действовать во многом не под контролем официальных силовых структур, невзирая на то, что ранее было принято решение об их включении в иракские силы безопасности", - заключил собеседник агентства.

Действующее на настоящий момент соглашение о дружбе и сотрудничестве Ирака и США от 2008 года оговаривает временное присутствие американских военных сил по просьбе иракской стороны и при полном соблюдении иракского суверенитета. Также в договоре прописано, что США не могут использовать иракскую территорию, воздушное и морское пространство для атак на третьи страны. Кроме того, США не должны иметь постоянные базы и стремиться иметь постоянное военное присутствие в Ираке. Помимо сотрудничества в сфере безопасности, то же соглашение предусматривает взаимодействие в экономической и культурной сферах.

Как пояснил РИА Новости другой египетский эксперт по международному праву, в Ираке, как и во многих государствах мира, зачастую важные двусторонние и многосторонние соглашения принимают форму закона после прохождения соответствующей процедуры в парламенте. В отличие от простого решения, принятие или отмена закона подразумевает, что правительство должно представить в парламент проект, который должен затем пройти три чтения и окончательное утверждение.