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В Кении трое американцев погибли при атаке военной базы боевиками
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РИА Новости

В Кении трое американцев погибли при атаке военной базы боевиками

23:14 05.01.2020 (обновлено: 09:52 06.01.2020)
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© REUTERS / STRINGERСотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США
Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США
© REUTERS / STRINGER
Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Военный США и двое контрактников Пентагона погибли в Кении в результате атаки боевиков группировки "Аль-Шабаб" (входит в "Аль-Каиду"*), сообщает пресс-служба Африканского командования США.
Как уточняется в пресс-релизе, нападение было совершено на военную базу кенийских вооруженных сил в районе аэродрома Мэнда-бэй. При этом ранения получили еще двое военнослужащих США.
Нападавшим, которые были вооружены стрелковым оружием, удалось проникнуть на территорию базы и повредить шесть гражданских воздушных судов, которые находились на аэродроме. Совместно с кенийскими военными атаку удалось отбить. О потерях среди боевиков не сообщается.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Член группировки Аш-Шабаб
Вчера, 09:52
В Кении боевики напали на военно-морскую базу США
2983769616
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Министерство обороны СШАСШАКенияВ мире
Популярные комментарии
За всё надо платить,американцы!
5 января, 23:24
Иван Петров
8200025
Хорошая новость.
5 января, 23:25
Ingvar Eisen
6900126
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