В Кении трое американцев погибли при атаке военной базы боевиками

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Военный США и двое контрактников Пентагона погибли в Кении в результате атаки боевиков группировки "Аль-Шабаб" (входит в "Аль-Каиду"*), сообщает пресс-служба Африканского командования США.

Как уточняется в пресс-релизе, нападение было совершено на военную базу кенийских вооруженных сил в районе аэродрома Мэнда-бэй. При этом ранения получили еще двое военнослужащих США.

Нападавшим, которые были вооружены стрелковым оружием, удалось проникнуть на территорию базы и повредить шесть гражданских воздушных судов, которые находились на аэродроме. Совместно с кенийскими военными атаку удалось отбить. О потерях среди боевиков не сообщается.