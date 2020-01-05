В Госдуме оценили последствия агрессивной политики США в адрес Ирана

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Тегеран из-за агрессивной политики Вашингтона будет добиваться создания ядерного оружия, США сами подталкивают Иран к выходу из ядерной сделки, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
"Конечно, то, что произошло, это полностью вина исключительно (президента США) Дональда Трампа, и это не только нанесение удара по военному командованию Ирана на территории Ирака, это в том числе и более года назад выход из этой сделки", - сказал Шерин РИА Новости.
"Вообще многие государства, в частности Иран, подталкиваемы на многомиллионные, миллиардные затраты для получения ядерного оружия исключительно благодаря деятельности США. То есть количество стран, которые бы так мощно вооружались и пытались добиться создания и получения собственного ядерного оружия, было бы гораздо меньше, если бы не агрессивная и непредсказуемая политика США", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что в каждой стране есть желание тратить деньги исключительно на социальные нужды и развитие экономики и промышленности, но им приходится тратиться на усиление своей обороноспособности, чтобы защититься от непредсказуемой и агрессивной политики Соединенных Штатов.
"В принципе, сделка, в которую США втянули и добились заключения этой сделки со стороны Ирана, они же из этой сделки и вышли. Несомненно, это будет приводить к напряженности ситуации. Теперь у Ирана полностью развязаны руки. Я думаю, что сложно будет их убедить и даже будущим президентам США, что можно доверять руководству Соединенных Штатов, садиться за стол переговоров и заключать какие-то договора, подписывать какие-то соглашения", - считает парламентарий.
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