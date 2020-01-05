Макрон обсудил с Трампом ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани

ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон днем в воскресенье провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом , сообщает Елисейский дворец.

"В свете недавнего роста напряженности в Ираке и регионе, президент (Французской) Республики подчеркнул свою полную солидарность с союзниками перед лицом нападений, совершенных в последние недели на территориях, находящихся под контролем коалиции в Ираке", - говорится в коммюнике.

Там отмечается, что Макрон "выразил обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью сил "Кудс" под руководством генерала Касема Сулеймани".

"(Макрон) напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздерживался от любой военной эскалации, которая может усугубить региональную нестабильность. Он заявил о решимости Франции работать с региональными и международными партнёрами для ослабления напряженности", - сообщают в администрации французского лидера.

Глава французского государства также отметил важность продолжения действий международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* "с полным соблюдением суверенитета Ирака для его безопасности и для региональной стабильности".