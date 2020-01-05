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Макрон обсудил с Трампом ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани
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РИА Новости

Макрон обсудил с Трампом ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани

22:19 05.01.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон днем в воскресенье провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Елисейский дворец.
"В свете недавнего роста напряженности в Ираке и регионе, президент (Французской) Республики подчеркнул свою полную солидарность с союзниками перед лицом нападений, совершенных в последние недели на территориях, находящихся под контролем коалиции в Ираке", - говорится в коммюнике.
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Там отмечается, что Макрон "выразил обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью сил "Кудс" под руководством генерала Касема Сулеймани".
"(Макрон) напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздерживался от любой военной эскалации, которая может усугубить региональную нестабильность. Он заявил о решимости Франции работать с региональными и международными партнёрами для ослабления напряженности", - сообщают в администрации французского лидера.
Глава французского государства также отметил важность продолжения действий международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* "с полным соблюдением суверенитета Ирака для его безопасности и для региональной стабильности".
*Запрещенная в России террористическая организация
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияИракИранСШАВ мире
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