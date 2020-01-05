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Роухани поддержал решение Ирака о выведении войск США из страны
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РИА Новости

Роухани поддержал решение Ирака о выведении войск США из страны

21:47 05.01.2020 (обновлено: 22:03 05.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости. Решение иракского парламента о необходимости вывода войск США - начало стабилизации в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с иракским коллегой Бархамом Салехом.
"Решение иракского парламента, одобрившего необходимость вывода американских сил из Ирака, является началом стабилизации и создания более безопасной обстановки в регионе", - заявил президент Ирана, назвав решение важным.
Парламент Ирака в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск, а также высказался за прекращения сотрудничества с силами международной антитеррористической коалиции.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 19:54
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Бархам СалехХасан РоуханиИракИранСШАВ мире
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