Роухани поддержал решение Ирака о выведении войск США из страны

"Решение иракского парламента, одобрившего необходимость вывода американских сил из Ирака, является началом стабилизации и создания более безопасной обстановки в регионе", - заявил президент Ирана, назвав решение важным.

Парламент Ирака в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск, а также высказался за прекращения сотрудничества с силами международной антитеррористической коалиции.