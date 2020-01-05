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Клинцевич прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск
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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск

21:45 05.01.2020 (обновлено: 21:46 05.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США после вмешательства в суверенные дела государств могут лишиться союзников на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости​ член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Парламент Ирака на внеочередном заседании в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск с территории Ирака, а также высказался за прекращения сотрудничества​ с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками, за такое решение проголосовало большинство иракских депутатов.
"Решение парламента Ирака - это, пожалуй, самый чувствительный удар по политике США на Ближнем Востоке", - сказал Клинцевич.
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Семнадцать лет назад американцы вероломно вторглись в эту страну, насильственно сменили режим, и вот что они в конечном итоге получили, отметил сенатор. "Но теперь процессы пойдут намного быстрее. Похоже, что у американцев скоро вообще не останется в этом регионе союзников", - полагает он.
Клинцевич также не исключил, что на Ближнем Востоке "может сложиться совсем иное соотношение сил". В мире становится все меньше стран, которые готовы смириться с попранием своего суверенитета, подчеркнул политик.
"Россия с пониманием относится к решению парламента Ирака и готова поделиться своим богатым опытом в борьбе с международным терроризмом", - заключил Клинцевич.
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Ближний ВостокСовет Федерации РФФранц КлинцевичИракСШАВ мире
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