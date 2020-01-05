Клинцевич прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Парламент Ирака на внеочередном заседании в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск с территории Ирака , а также высказался за прекращения сотрудничества​ с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками, за такое решение проголосовало большинство иракских депутатов.

"Решение парламента Ирака - это, пожалуй, самый чувствительный удар по политике США на Ближнем Востоке", - сказал Клинцевич.

Семнадцать лет назад американцы вероломно вторглись в эту страну, насильственно сменили режим, и вот что они в конечном итоге получили, отметил сенатор. "Но теперь процессы пойдут намного быстрее. Похоже, что у американцев скоро вообще не останется в этом регионе союзников", - полагает он.

Клинцевич также не исключил, что на Ближнем Востоке "может сложиться совсем иное соотношение сил". В мире становится все меньше стран, которые готовы смириться с попранием своего суверенитета, подчеркнул политик.