Клинцевич прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США после вмешательства в суверенные дела государств могут лишиться союзников на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Парламент Ирака на внеочередном заседании в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск с территории Ирака, а также высказался за прекращения сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками, за такое решение проголосовало большинство иракских депутатов.
"Решение парламента Ирака - это, пожалуй, самый чувствительный удар по политике США на Ближнем Востоке", - сказал Клинцевич.
Семнадцать лет назад американцы вероломно вторглись в эту страну, насильственно сменили режим, и вот что они в конечном итоге получили, отметил сенатор. "Но теперь процессы пойдут намного быстрее. Похоже, что у американцев скоро вообще не останется в этом регионе союзников", - полагает он.
Клинцевич также не исключил, что на Ближнем Востоке "может сложиться совсем иное соотношение сил". В мире становится все меньше стран, которые готовы смириться с попранием своего суверенитета, подчеркнул политик.
"Россия с пониманием относится к решению парламента Ирака и готова поделиться своим богатым опытом в борьбе с международным терроризмом", - заключил Клинцевич.
Вчера, 19:47Иностранное военное присутствие в Ираке