Помпео заявил, что США примут "уместные" действия в отношении Ирана

Таким образом госсекретарь ответил на вопрос, является ли его угроза "заставить руководство Ирана заплатить цену" за свои действия прямой угрозой устранения руководства страны по примеру иранского генерала Касема Сулеймани, по которому США нанесли удар в Багдаде в четверг.