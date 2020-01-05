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https://ria.ru/20200105/1563134139.html
Помпео заявил, что США примут "уместные" действия в отношении Ирана
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РИА Новости

Помпео заявил, что США примут "уместные" действия в отношении Ирана

20:31 05.01.2020 (обновлено: 20:33 05.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США примут "уместные и соразмерные" меры в ответ на угрозы американцам со стороны Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Мы примем ответные меры, которые будут уместны и соразмерны с действиями, угрожающими жизни американцев. Это то, что мы уже сделали. Нет никаких причин, чтобы американский народ или иранский режим когда-либо ожидали от нас чего-то другого", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.
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Таким образом госсекретарь ответил на вопрос, является ли его угроза "заставить руководство Ирана заплатить цену" за свои действия прямой угрозой устранения руководства страны по примеру иранского генерала Касема Сулеймани, по которому США нанесли удар в Багдаде в четверг.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Иран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Так, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган заявил в интервью CNN, что Иран нанесет прямой ответный удар по военным объектам США.
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