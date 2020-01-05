Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи

По данным министерства здравоохранения в Правительстве национального согласия (ПНС), 30 курсантов погибли, еще 33 получили ранения в результате удара по военному учебному заведению в Триполи. Училище расположено на юге столицы в районе Аль-Хадба аль-Хадра, который находится под контролем ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Правительство в Триполи обвинило силы Хафтара и поддерживающие их страны в обстреле училища с воздуха.