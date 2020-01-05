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Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи

20:15 05.01.2020 (обновлено: 20:16 05.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель ЛНА, глава департамента моральной ориентации, бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари
Официальный представитель ЛНА, глава департамента моральной ориентации, бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Официальный представитель ЛНА, глава департамента моральной ориентации, бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари . Архивное фото
КАИР, 5 янв - РИА Новости. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари опроверг ее причастность к удару по военному училищу в Триполи, жертвами которого стали 30 курсантов.
"Факты указывают на то, что против курсантов был совершен теракт… Возможно, это была мина, а не удар с воздуха", - сказал аль-Мисмари, слова которого приводит агентство МЕНА. Он указал, что этот инцидент должен быть расследован, в том числе, с участием международных следователей ООН.
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По данным министерства здравоохранения в Правительстве национального согласия (ПНС), 30 курсантов погибли, еще 33 получили ранения в результате удара по военному учебному заведению в Триполи. Училище расположено на юге столицы в районе Аль-Хадба аль-Хадра, который находится под контролем ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Правительство в Триполи обвинило силы Хафтара и поддерживающие их страны в обстреле училища с воздуха.
В пригородах ливийской столицы с 4 апреля прошлого года идут вооруженные столкновения подразделений Ливийской национальной армии с формированиями ПНС. В середине декабря Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национально армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.
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Обострение конфликта в ЛивииАхмед аль-МисмариХалифа ХафтарМуаммар КаддафиТриполиЛивияВ мире
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