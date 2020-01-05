Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал закономерной реакцией решение парламента Ирака о выводе иностранных войск после нарушения Вашингтоном суверенитета страны и убийства на ее территории иранского генерала Касема Сулеймани.
Парламент Ирака на внеочередном заседании в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск с территории Ирака, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками, за такое решение проголосовало большинство иракских депутатов.
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"Парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции во главе с США. Закономерная реакция на варварское нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории официального лица Ирана - генерала Сулеймани. Следующий шаг должен быть за СБ ООН", - написал Слуцкий в Twitter.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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