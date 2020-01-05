Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным

Парламент Ирака на внеочередном заседании в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра страны Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск с территории Ирака, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками, за такое решение проголосовало большинство иракских депутатов.