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Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
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РИА Новости

Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии

19:32 05.01.2020 (обновлено: 19:35 05.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне убийства генерала Касема Сулеймани провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем, главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и главой индийского МИД Субраманиамом Джайшанкаром, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
Как сообщил иранский МИД в официальном Telegram-канале, стороны обсудили последние региональные и международные события на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Главы МИД Ливана и Пакистана выразили соболезнования иранскому правительству и народу в связи с гибелью генерала.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
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Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД ЛиванаМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаМИД ИндииМИД Пакистана‎ИранСШАВ мире
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