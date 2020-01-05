2020-01-05T19:27+0300
2020-01-05T19:27+0300
https://ria.ru/20200105/1563132956.html
Умер хирург-онколог Андрей Павленко: "Моя болезнь оказалась коварнее"
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РИА Новости
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РИА Новости
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко: "Моя болезнь оказалась коварнее"
Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко 1 января 2020 года написал в соцсетях прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
2020-01-05T19:27+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=88464752&type=mp4
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко: "Моя болезнь оказалась коварнее"
Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко 1 января 2020 года написал в соцсетях прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
В марте 2018 у Павленко диагностировали рак желудка. Он вел блог о своем лечении и продолжал работать после операции. Последние дни Андрей провел дома среди родных и близких.