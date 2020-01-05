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Умер хирург-онколог Андрей Павленко: "Моя болезнь оказалась коварнее"
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РИА Новости
Умер хирург-онколог Андрей Павленко: "Моя болезнь оказалась коварнее"
Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко 1 января 2020 года написал в соцсетях прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
2020-01-05T19:27+0300
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко: "Моя болезнь оказалась коварнее"

19:27 05.01.2020
846
Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко 1 января 2020 года написал в соцсетях прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
В марте 2018 у Павленко диагностировали рак желудка. Он вел блог о своем лечении и продолжал работать после операции. Последние дни Андрей провел дома среди родных и близких.
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