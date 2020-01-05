Умер хирург-онколог Андрей Павленко: "Моя болезнь оказалась коварнее"

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Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко 1 января 2020 года написал в соцсетях прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.