В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району республики Крым, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан, возбуждено дело, сообщила пресс-служба СК по региону.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Предварительно следствие установило, что поздним вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайское совершил наезд на трех пешеходов - двух мужчин и женщину. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован и скончался в больнице в воскресенье. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести, сообщили в ведомстве.
Указывается, что подозреваемый в совершении преступления задержан (статья 91 УК РФ), следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, проводится расследование обстоятельств ЧП, уголовное деле находится на контроле руководства главного следственного управления по региону.
30 декабря 2019, 17:51Во Владимире осудили экс-полицейского, сбившего насмерть рабочего