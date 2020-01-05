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В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
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РИА Новости

В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим

19:21 05.01.2020 (обновлено: 19:22 05.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району республики Крым, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан, возбуждено дело, сообщила пресс-служба СК по региону.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Предварительно следствие установило, что поздним вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайское совершил наезд на трех пешеходов - двух мужчин и женщину. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован и скончался в больнице в воскресенье. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести, сообщили в ведомстве.
Указывается, что подозреваемый в совершении преступления задержан (статья 91 УК РФ), следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, проводится расследование обстоятельств ЧП, уголовное деле находится на контроле руководства главного следственного управления по региону.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
30 декабря 2019, 17:51
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СУ СК РФ по республике КрымРеспублика КрымСледственный комитет РФМВД РФКрымПервомайский районПроисшествия
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