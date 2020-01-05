В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим

"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Предварительно следствие установило, что поздним вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайское совершил наезд на трех пешеходов - двух мужчин и женщину. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован и скончался в больнице в воскресенье. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести, сообщили в ведомстве.