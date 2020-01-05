Андрей Воробьев помог исполнить мечту девочки из Химок

"Дочка уже может стоять на носочках, так что теперь для нас будет стимулом научиться ходить, чтобы красиво танцевать. Детские мечты, эмоции — это самое дорогое, что может быть и для нее, и для нас, родителей. Лера сейчас в том возрасте, когда все это запомнится, и у нее на всю жизнь останутся положительные эмоции", — приводятся в сообщении слова мамы девочки Юлии Маковецкой.