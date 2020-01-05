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Новости Подмосковья
2020-01-05T19:45+0300
https://ria.ru/20200105/1563132622.html
Андрей Воробьев помог исполнить мечту девочки из Химок
https://cdn25.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_fbd04cecc51d68cf02ea8b2b4784bf5b.jpg
РИА Новости

Андрей Воробьев помог исполнить мечту девочки из Химок

19:10 05.01.2020 (обновлено: 19:45 05.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пятилетняя Валерия Тихонова из Химок, оставившая свою заветную мечту на "Ёлке желаний" в Кремле, смогла посетить спектакль "Щелкунчик" в Большом театре и познакомиться с артистами прославленного театра благодаря помощи губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Глава Подмосковья принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Мечты ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце, среди них было и новогоднее желание Леры. "Губернатор снял его с дерева и пообещал помочь исполнить мечту", - сообщает пресс-служба облправительства.
"Елка желаний" - благотворительная акция, призванная исполнить мечты тяжело больных детей и детей в трудной жизненной ситуации.
В конце декабря от имени губернатора девочке также передан синтезатор и специализированное кресло для опоры ног.
"Дочка уже может стоять на носочках, так что теперь для нас будет стимулом научиться ходить, чтобы красиво танцевать. Детские мечты, эмоции — это самое дорогое, что может быть и для нее, и для нас, родителей. Лера сейчас в том возрасте, когда все это запомнится, и у нее на всю жизнь останутся положительные эмоции", — приводятся в сообщении слова мамы девочки Юлии Маковецкой.
В конце декабря Воробьев уже помог исполнить желание 9-летней Виталины Герасименко из Балашихи, которая приняла участие в мастер-классе по вокалу в театре-студии "Непоседы". 14-летнему Владиславу Попкову из Дмитрова передан подарок - ноутбук для учёбы, кроме того, мальчика ждет полет на вертолете. В 2018 году в рамках акции также осуществились мечты трех ребят из Подмосковья, отметили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
23 декабря 2019, 16:53Новый год—2020
Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"
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Новости ПодмосковьяЕлка желанийНовый ГодАндрей ВоробьевМосковская областьХимки
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