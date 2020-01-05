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Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
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РИА Новости

Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении

18:59 05.01.2020 (обновлено: 19:00 05.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкТель-Авив
Тель-Авив
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 янв - РИА Новости. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи после гибели двух человек в затопленном лифте заявил телеканалу Arutz 13, что подумает об отставке, если будет доказана его вина.
Ранее сообщалось, что двое жителей израильского города Тель-Авива утонули в затопленном лифте.
"Если будут найдены доказательства того, что есть и моя вина, я подумаю об отставке", - приводит телеканал слова мэра.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "шокирован трагической смертью двух жителей Тель-Авива, погибших в результате трагедии с лифтом", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства добавил, что обсудил с министрами, представителями полиции и пожарной службы то, "как это случилось и как подобные трагедии могут быть предотвращены в будущем".
В центральной части Израиля в субботу прошли проливные дожди с грозами и сильным ветром, что привело к затоплению улиц в нескольких городах.
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