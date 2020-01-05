В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города

"Израиль открывает плотины, которые удерживают дождевую воду в районе аль-Шуджаия на востоке города Газа", - говорится в заявлении министерства.

В Израиле ранее прошли проливные дожди с грозами и сильным ветром, что привело к затоплению улиц в нескольких городах. Сообщалось о наводнении в прибрежных районах Тель-Авива и гибели двух человек.