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В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
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РИА Новости

В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города

18:47 05.01.2020 (обновлено: 18:48 05.01.2020)
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© AFP 2019 / Mahmud HamsGалестинские дети на затопленной улице й в лагере беженцев Джабалия в северной части сектора Газа. 5 января 2019
Gалестинские дети на затопленной улице й в лагере беженцев Джабалия в северной части сектора Газа. 5 января 2019
© AFP 2019 / Mahmud Hams
Gалестинские дети на затопленной улице й в лагере беженцев Джабалия в северной части сектора Газа. 5 января 2019
ГАЗА, 5 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Газы утверждает, что Израиль затопил восточные районы города дождевой водой.
"Израиль открывает плотины, которые удерживают дождевую воду в районе аль-Шуджаия на востоке города Газа", - говорится в заявлении министерства.
"Сильное течение воды затопило сотни дунамов (1 дунам равен 1 тысяче квадратных метров – ред.) сельскохозяйственных угодий, земли фермеров понесли огромные потери", - сообщает министерство.
В Израиле ранее прошли проливные дожди с грозами и сильным ветром, что привело к затоплению улиц в нескольких городах. Сообщалось о наводнении в прибрежных районах Тель-Авива и гибели двух человек.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
17 ноября 2019, 13:53
Израиль сохраняет за собой свободу действий в Газе, заявил Нетаньяху
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