В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города

ГАЗА, 5 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Газы утверждает, что Израиль затопил восточные районы города дождевой водой.
"Израиль открывает плотины, которые удерживают дождевую воду в районе аль-Шуджаия на востоке города Газа", - говорится в заявлении министерства.
"Сильное течение воды затопило сотни дунамов (1 дунам равен 1 тысяче квадратных метров – ред.) сельскохозяйственных угодий, земли фермеров понесли огромные потери", - сообщает министерство.
В Израиле ранее прошли проливные дожди с грозами и сильным ветром, что привело к затоплению улиц в нескольких городах. Сообщалось о наводнении в прибрежных районах Тель-Авива и гибели двух человек.
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