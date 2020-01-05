В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

"Есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", — заявили они.

Накануне украинские СМИ писали, что Хакамада якобы поддержала вхождение Крыма в состав России. В 2014 году во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным она заявила, что крымчане всегда хотели стать россиянами, и назвала главу государства победителем, но при этом в поддержку воссоединения полуострова с Россией Хакамада не высказывалась.