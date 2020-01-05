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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
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РИА Новости

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

18:20 05.01.2020 (обновлено: 19:19 05.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПолитик Ирина Хакамада
Политик Ирина Хакамада
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.
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Организаторы форума отметили, что некоторые взгляды приглашенных гостей не соответствуют их ценностям.
"Есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", — заявили они.
Накануне украинские СМИ писали, что Хакамада якобы поддержала вхождение Крыма в состав России. В 2014 году во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным она заявила, что крымчане всегда хотели стать россиянами, и назвала главу государства победителем, но при этом в поддержку воссоединения полуострова с Россией Хакамада не высказывалась.
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Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом
522417669
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Ирина ХакамадаКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Политическая профессионалка, хотя конечно же я совсем другое имел ввиду.
5 января, 18:32
vvvdok
3280001
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