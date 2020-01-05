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Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
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РИА Новости

Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет

18:03 05.01.2020
1930
© REUTERS / KyodoЯпонская долгожительница Канэ Танака. 5 января 2020
Японская долгожительница Канэ Танака. 5 января 2020
© REUTERS / Kyodo
Японская долгожительница Канэ Танака. 5 января 2020
ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, по этому случаю в доме престарелых, где проживает японка, устроили вечеринку с тортом, шариками и свечками.
По данным агентства Киодо, к празднованиям, которые были организованы руководством дома престарелых, присоединились и другие его постояльцы. Главным угощением стал большой торт, украшенный клубникой и кремом.
"Очень вкусно. Хочется еще", - процитировало агентство слова виновницы торжества.
Канэ Танака была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший житель Земли среди мужчин и женщин 9 марта 2019 года. На тот момент ей было 116 лет и 66 дней.
Японка родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока. Среди девяти детей в семье она была седьмой по старшинству. Сразу после своего 19-летия она вышла замуж за Хидэо Танаку, владельца небольшого магазинчика, специализировавшегося на продаже традиционных японских сладостей моти и лапши из пшеничной муки удон. Пара вырастила пятеро детей, одного из которых они взяли под опеку.
Одним из любимых способов времяпрепровождения Канэ Танаки является игра реверси и занятия математикой.
Долголетие
14 февраля 2019, 08:00РИА Наука
Кто из молодых станет супердолгожителем? Наука знает ответ
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Канэ ТанакаЯпонияВ мире
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