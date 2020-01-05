Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет

По данным агентства Киодо, к празднованиям, которые были организованы руководством дома престарелых, присоединились и другие его постояльцы. Главным угощением стал большой торт, украшенный клубникой и кремом.

Японка родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока. Среди девяти детей в семье она была седьмой по старшинству. Сразу после своего 19-летия она вышла замуж за Хидэо Танаку, владельца небольшого магазинчика, специализировавшегося на продаже традиционных японских сладостей моти и лапши из пшеничной муки удон. Пара вырастила пятеро детей, одного из которых они взяли под опеку.