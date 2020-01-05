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В новогодние праздники более десяти пожаров произошли из-за петард
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РИА Новости

В новогодние праздники более десяти пожаров произошли из-за петард

17:25 05.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 10 пожаров в новогодние праздники произошли в регионах России из-за неосторожного обращения с петардами, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Более 10 пожаров возникли по причине неосторожного обращения с пиротехникой... Большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь. В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали отдельные заряды ", - говорится в сообщении.
Фейерверк
3 января, 10:04
МЧС напомнило о правилах использования пиротехники
Добавляется также, что в городе Железногорске Красноярского края и в Казани возгорания произошли в квартирах, а в Иркутской области загорелись дачный дом и гараж.
В пресс-службе МЧС подчеркнули что перед новогодними праздниками сотрудники провели ряд инструктажей с вручением памяток по применению пиротехники. Также они контролировали специальные площадки для проведения пиротехнических показов.
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МЧС РФРоссияПроисшествия
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