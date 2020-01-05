В новогодние праздники более десяти пожаров произошли из-за петард

"Более 10 пожаров возникли по причине неосторожного обращения с пиротехникой... Большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь. В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали отдельные заряды ", - говорится в сообщении.
3 января, 10:04МЧС напомнило о правилах использования пиротехники
Добавляется также, что в городе Железногорске Красноярского края и в Казани возгорания произошли в квартирах, а в Иркутской области загорелись дачный дом и гараж.
В пресс-службе МЧС подчеркнули что перед новогодними праздниками сотрудники провели ряд инструктажей с вручением памяток по применению пиротехники. Также они контролировали специальные площадки для проведения пиротехнических показов.