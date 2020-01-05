Обезьяна набросилась на туриста, который хотел сделать с ней селфи

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В сети опубликовали видео, на котором обезьяна набрасывается на 24-летнего путешественника Коннора Коман-Сарджента и крадет у него очки в момент, когда он пытается сделать селфи, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в районе храма Улувату, расположенного на острове Бали (Индонезия).
Ролик успел сделать один из друзей Коннора, когда тот хотел сфотографироваться с одной из мартышек, которые сидели на крыше.
Другие туристы попробовали помочь молодому человеку вернуть вещь: они свистели и звали животное, но безрезультатно.
Лишь спустя время очки путешественнику все-таки удалось забрать.
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