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Туризм
2020-01-05T22:19+0300
https://ria.ru/20200105/1563130421.html
Обезьяна набросилась на туриста, который хотел сделать с ней селфи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156313/04/1563130454_6:0:1898:1064_1036x0_80_0_0_8353185fe08370c4fd2d0166f38cd57d.jpg
РИА Новости

Обезьяна набросилась на туриста, который хотел сделать с ней селфи

22:19 05.01.2020
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В сети опубликовали видео, на котором обезьяна набрасывается на 24-летнего путешественника Коннора Коман-Сарджента и крадет у него очки в момент, когда он пытается сделать селфи, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в районе храма Улувату, расположенного на острове Бали (Индонезия).
Ролик успел сделать один из друзей Коннора, когда тот хотел сфотографироваться с одной из мартышек, которые сидели на крыше.
Другие туристы попробовали помочь молодому человеку вернуть вещь: они свистели и звали животное, но безрезультатно.
Лишь спустя время очки путешественнику все-таки удалось забрать.
Мужчина делает селфи с обезьяной
10 декабря 2019, 21:35Туризм
В Таиланде обезьяна искусала российского туриста
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ТуризмТуризмБали (остров)Новости - ТуризмИндонезия
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